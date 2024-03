“Checco Zalone e Virginia Raffaele nuova coppia dello spettacolo”, ma lei lo ha sempre definito un amico Circola il gossip, lanciato da Fabrizio Corona su DillingerNews, che vedrebbe Checco Zalone e Virginia Raffaele come una nuova coppia. I due, stando ai loro racconti, sono solo cari amici: “Ci vediamo, passiamo serate in compagnia sul divano con la chitarra” raccontò lei nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare il gossip che vedrebbe Virginia Raffaele e Checco Zalone protagonisti di una segreta storia d'amore. Fabrizio Corona su DillingerNews ha condiviso l'audio di una fonte che gli conferma tale indiscrezione: "Stanno insieme, lui sta per trasferirsi a Roma". Stando alle parole dei diretti interessati, però, tra loro ci sarebbe solo un rapporto di amicizia. Lui la scelse anche come protagonista del videoclip della sua canzone L’immunità di gregge.

Il gossip su Virginia Raffaele e Checco Zalone

Fabrizio Corona sul profilo Instagram DillingerNews ha condiviso l'audio di una persona vicina ad un parente di Luca Medici, il nome all'anagrafe di Checco Zalone. Si tratta di una telefonata nella quale vengono svelati diversi dettagli sulla vita privata del cantautore il quale, dopo essersi separato dalla compagna – Mariangela Eboli, con la quale ha avuto due figlie – starebbe vivendo in un appartamento a Bari, "nello stesso stabile di casa sua" che inizialmente aveva acquistato ad uso studio. La fonte poi continua: "Ha poi cominciato a frequentare Roma, ha quasi finito la casa acquistata, che sta ristrutturando. Sta per trasferirsi lì, lo ha detto chiaramente. Ha una relazione con Virginia Raffaele".

Le parole di Virginia Raffaele sul rapporto con Checco Zalone

Il gossip, però, non troverebbe conferma nelle dichiarazioni passate dei diretti interessati. Checco Zalone e Virginia Raffaele hanno sempre usato parole di stima e affetto per descrivere la loro amicizia. L'attrice e comica in un'intervista al Corriere del 2022 raccontò: "Siamo molto amici, ci vediamo, passiamo serate in compagnia sul divano con la chitarra, è una persona vera, sincera, colta, molto intelligente e piacevole". Oltre a trascorrere del tempo libero insieme, i due hanno anche collaborato alla realizzazione del videoclip della canzone di Zalone, L’immunità di gregge. L'attore e comico in quel brano, pubblicato durante il periodo Covid, racconta l'attesa che lo separa dall'incontro con la fidanzata, interpretata nel videoclip da Virginia Raffaele.