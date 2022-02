Chi è Mariangela Eboli, compagna di Checco Zalone e madre delle sue figlie Gaia e Greta Checco Zalone è legato alla compagna Mariangela Eboli da più di 15 anni. Insieme hanno avuto due figlie, Gaia e Greta. Nonostante il forte legame che li unisce, non hanno ancora fatto il grande passo di diventare marito e moglie.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con il suo inconfondibile accento pugliese, Checco Zalone è pronto a salire sul palco dell'Ariston come ospite del Festival di Sanremo 2022, dopo il video messaggio inviato ad Al Bano nel 2017. Negli anni Luca Pasquale Medici (questo il suo vero nome), laureato in Giurisprudenza, è riuscito a conquistare il pubblico con la sua comicità e i suoi modi di fare, che ha portato sia nel cinema, in film di successo come Cado dalle nubi e Sole a catinelle, che nella vita privata. Da più di 15 anni è legato a Mariangela Eboli, madre delle sue due bambine, Gaia di 9 anni e Greta di 4.

Chi è Mariangela Eboli, la compagna di Checco Zalone

Mariangela Eboli è una donna piuttosto riservata e di lei si hanno poche informazioni. È nata in provincia di Bari e prima di incontrare Checco Zalone era una cantante. Negli anni la sua carriera si è intrecciata sempre di più con quella del compagno. Ha debuttato al cinema come comparsa nei film Che bella giornata e Cado dalle nubi, con un piccolo ruolo quando ancora erano in pochi a conoscere la sua identità. Mariangela si occupa anche della parte amministrativa e burocratica dell'azienda che Luca Medici ha fondato, la Mzl, che ha un patrimonio da 5 milioni di euro.

Mariangela Eboli, compagna di Checco Zalone (foto via Facebook)

La vita privata di Checco Zalone e le figlie Greta e Gaia Medici

Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono conosciuti nel 2006, in una circostanza a tratti comica, come ha raccontato lui stesso in un'intervista a La Repubblica:

Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni.

Lei era una cantante e lui un musicista di piano bar. Dopo quel primo incontro, hanno iniziato a frequentarsi e il comico è riuscito a conquistarla, con i suoi modi di fare e il suo sarcasmo. Ad oggi la loro storia è forte e solida, vissuta spesso lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Dal loro legame sono nate due figlie: Gaia nel 2013, che Checco ha annunciato con un post ironico su Facebook e che è comparsa nel film Sole a Catinelle quando era neonata, e Greta nel 2017, che lo ha reso papà per la seconda volta.

Perchè Checco Zalone e Mariangela Eboli non sono marito e moglie

Nonostante il forte sentimento che li lega e i rumors circolati sul loro conto, Checco Zalone e Mariangela non sono ancora convolati a nozze. L'attore e comico spiega che il grande passo non è arrivato perché, semplicemente, non sentono questa forte necessità e stanno bene così: "Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell'uomo… ma la verità è che stiamo bene così".