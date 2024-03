“Ti avevo trovato un uomo mica male”, Ornella Vanoni e la battuta a Virginia Raffaele sull’amore “Ti avevo trovato un ragazzo mica male”, ha ricordato Ornella Vanoni a Virginia Raffaele, ospite di Che Tempo Che Fa. “La sua preoccupazione è che io mi fidanzi”, ha scherzato l’attrice, proprio nelle ore in cui sta facendo il giro del web il gossip sul rapporto con Checco Zalone (mai confermato). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Virginia Raffaele e Antonio Albanese sono stati ospiti di Che Tempo Che Fa nella puntata del 17 marzo. I due attori si sono raccontati nel salotto di Fabio Fazio alla vigilia dell'uscita del loro prossimo film, Un Mondo a parte, che debutta nelle sale il 28 marzo. Alla fine della loro chiacchierata, in studio è arrivata anche Ornella Vanoni, presenza fissa nel programma, che ha fatto una battuta all'imitatrice e attrice riguardo la sua vita privata. Proprio nelle scorse ore ha fatto il giro del web il gossip secondo cui avrebbe una storia con Checco Zalone.

Ornella Vanoni e il racconto su Virginia Raffaele

"È la prima volta che andrò al cinema a vedere lei, ma io sono pazza di lui come attore perché è drammatico e straordinario", ha confessato Ornella Vanoni al fianco di Virginia Raffaele e riferendosi ad Antonio Albanese. "Anche porno", ha scherzato l'attrice. È intervenuto poi Fabio Fazio, che ha commentato: "Che bello vedervi insieme Ornella. Vi telefonate ogni tanto?". "Poco", ha riposto la cantante, per poi aggiungere: "Io le avevo anche trovato un ragazzo mica male". "Ma perché mi devi piazzare?", ha risposto Raffaele, che nella sua carriera ha più volte imitato la voce e le movenze di Vanoni. "Sono preoccupata per te", ha ribattuto lei.

"La preoccupazione di Ornella è che io mi fidanzi", ha detto Virginia Raffaele al pubblico. "Era uno bello, simpatico, voleva mandarle dei fiori. Lei mi ha chiesto ‘ma quanti anni ha?', io le ho risposto '50-55′, ‘no è troppo vecchio' ha detto", ha continuato la cantante. L'attrice nel frattempo ha cercato di capire chi fosse l'uomo in questione, ma il nome non è stato svelato.

Il gossip su Virginia Raffaele e Checco Zalone

Proprio nelle scorso ore ha fatto il giro del web un gossip lanciato da Fabrizio Corona e dal suo portale Dillinger News, secondo cui Virginia Raffaele avrebbe una storia con Checco Zalone, tanto che lui starebbe per trasferirsi a Roma. Indiscrezione che i diretti interessati non hanno commentato, anche se in passato si sono sempre definiti solo buoni amici. In particolare, in un'intervista al Corriere della Sera del 2022, l'attrice aveva raccontato: "Siamo molto amici, ci vediamo, passiamo serate in compagnia sul divano con la chitarra, è una persona vera, sincera, colta, molto intelligente e piacevole". Oltre a trascorrere del tempo libero insieme, i due hanno anche collaborato alla realizzazione del videoclip della canzone di Zalone, L’immunità di gregge.