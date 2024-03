Nuova Scena, con l’ultimo episodio in “prima serata” Netflix è sempre più simile alla Tv L’ultimo episodio del talent con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain sarà disponibile da lunedì 4 marzo alle ore 21.00. Una novità assoluta per Netflix, che adotta un approccio da Tv lineare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova scena, il talent sul rap di Netflix arriva al momento decisivo, quello della finale, con l'ultima puntata che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 4 marzo.

L'ultimo episodio dello show con giudici Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, che vedrà ELMATADORMC7, JELECROIS e KID LOST contendersi il titolo e il premio di 100.000 euro messo in palio dalla competizione musicale dedicata al mondo del rap, ha però un elemento di novità sostanziale che rappresenta una piccola svolta nel mondo dello streaming online targato Netflix, visto che in sostanza l'episodio finale del primo talent che la piattaforma ha portato in Italia, verrà proposto al pubblico in una chiave sostanzialmente identica a quella di una prima serata televisiva. L'ultimo episodio di Nuova Scena sarà infatti disponibile eccezionalmente da lunedì 4 marzo alle ore 21.00 e per la prima volta un titolo esclusivo di Netflix viene proposto con una formula in totale prossimità alle modalità della Tv lineare.

La finale di Nuova Scena, ospite Nitro

La finale di Nuova Scena vedrà ELMATADORMC7, JELECROIS e KID LOST sfidarsi presentando il proprio brano originale, che sarà poi disponibile su Spotify dalle 0.01 di martedì 5 marzo: le canzoni sono state realizzate in collaborazione con i più importanti producer della scena italiana, come Dat Boi Dee & Poison, Sixpm, Marz & Zef. Ospite dell'ultima puntata Nitro.

Leggi anche Film, tv e serie in prima serata stasera 9 novembre 2023

Netflix è sempre più simile alla Tv

Questa "messa in onda" dell'ultimo episodio di Nuova Scena, rappresenta per Netflix un momento importante che è in piena linea con l'evoluzione della piattaforma streaming negli ultimi anni che, dopo aver fondato la sua religione sulla distruzione del rituale televisivo, ha iniziato pian piano ad aprirsi sempre di più a una forma di ritorno al passato. Basti pensare al piano con pubblicità che Netflix per prima ha incluso nelle sue proposte. Quale sarà il prossimo passo di assimilazione alla Tv lineare?