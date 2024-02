Gli ascolti di venerdì 23 febbraio: chi ha vinto tra The Voice Senior e Ciao Darwin Gli ascolti tv di venerdì 23 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la seconda puntata di The Voice Senior e Canale 5 con l’ultima puntata di Ciao Darwin. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di venerdì 23 febbraio 2024 ha offerto al pubblico televisivo un misto di intrattenimento, talent e film, con gli occhi puntati particolarmente sulle reti ammiraglie di Rai e Mediaset dove per la seconda e ultima volta si sfidavano due dei rispettivi programmi di punta, ovvero The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici con, tra i giudici, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa, mentre, in contemporanea, sul quinto canale andava in onda l'ultima puntata di sempre di Ciao Darwin, la trasmissione inventata e condotta da paolo Bonolis, coadiuvato come sempre da Luca Laurenti.

La sfida d'ascolti tra Ciao Darwin e The Voice Senior

Da anni, ormai, The Voice Senior, in cui si sfidano a colpi di voci e canzoni artisti over 60, è diventato un appuntamento fisso per la rai, con ottimi ascolti, come confermano quelli di ieri sera, dove il programma condotto da Antonella Clerici è riuscito a totalizzare 3.823.000 spettatori pari al 23% di share, migliorando anche la puntata scorsa e vincendo la sfida contro l'ultima puntata di sempre di Ciao Darwin 9. Il programma inventato da Paolo Bonolis è arrivato alla fine, ieri è stata l'ultima puntata e ha visto sfidarsi Darwin Story e Darwin Giovanni 8.7, sottotitolo di questa edizione, che si rifà alla frase del Vangelo che dice "Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra". La trasmissione di Canale 5 chiude sfiorando i 3 milioni e chiudendo con 2.908.000 spettatori con uno share del 20%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Ma se il grosso della platea televisiva si è divisa tra questi due canali, una percentuale ha preferito le altre reti generaliste e così su Rai2 C’era una volta il crimine è stato scelto da 543.000 spettatori col 2.9% di share, mentre su Italia1 "Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio" ha totalizzato 935.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 il film con protagonista Anthony Hopkins "The Father – Nulla è come sembra" ha chiuso con 925.000 spettatori e il 4.9% di share, su Rete4 "Quarto Grado" è stata scelta da 1.203.000 di spettatori (8%), mentre su La7 Propaganda Live totalizza 852.000 spettatori e il 6%, su Tv8 Cucine da Incubo raggiunge 304.000 di spettatori con l’1.6%e infine sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza ottiene 1.149.000 di spettatori pari al 6% di share.