Nuova Scena dal 19 febbraio su Netflix: cast di giudici, ospiti e puntate del talent rap Nuova Scena è il rap show di Netflix che parte lunedì 19 febbraio per trovare la nuova stella del rap italiano. I giudici sono Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Tra gli ospiti Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos.

Nuova Scena è il nuovo talent show sul mondo del rap nonché il primo show di questo genere a essere distribuito su Netflix da lunedì 19 febbraio. Lo show si propone di andare alla ricerca di nuovi protagonisti della scena rap italiana con un premio in palio di 100mila euro per il vincitore finale. I giudici sono Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Nuova Scena è composto da 8 episodi. Nel corso delle puntate, ai giudici ci saranno tanti protagonisti e ospiti speciali che si affiancheranno, tra questi: Fred De Palma, Lazza, Ketama126, Lele Blade e Rocco Hunt.

Come funziona e quante puntate sono

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è la competizione musicale del mondo rap che cercherà il nuovo protagonista della scena rap italiana premiandolo con un montepremi da 100mila euro. Lo show sarà diviso in 8 episodi divisi in tre parti: gli episodi dall'1 al 4 saranno disponibili già da lunedì 19 febbraio, girati tra Roma, Napoli e Milano alla ricerca dei principali talenti della nuova generazione. Da lunedì 26 febbraio saranno disponibili gli episodi 5, 6 e 7 nei quali i giovani rapper si dovranno misurare con prove serrate e featuring con gli ospiti. La finale sarà disponibile da lunedì 4 marzo e vedrà una finale tra tre artisti.

Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra sono i giudici di Nuova Scena

I giudici di Nuova scena sono Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Fabri Fibra ha una carriera ventennale consolidata nel mondo del rap e ha contribuito sin dal primo album, Turbe Giovanili del 2002, ha rivoluzionare il genere del rap in Italia. Geolier è reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2024 e dalla vittoria nella serata dei duetti/cover. Esordisce nel 2018, pubblica il disco Emanuele mentre nel 2023 il suo "Il coraggio dei bambini" è in cima alla classifica degli album più ascoltati: ha vinto più di 53 dischi di platino, 23 dischi d'oro e più di 1.4 miliardi di streaming. Rose Villain è cantante, autrice e regista con all'attivo milioni di stream. Si è fatta conoscere al grande pubblico con "Fragole" in feat. con Achille Lauro. Nella 74esima edizione del Festival di Sanremo ha partecipato con il brano "Click Boom!".

Gli ospiti

Nuova Scena avrà una serie di ospiti di puntata. Dagli episodi 1 e 4 ci saranno: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Dagli episodi 5 e 7, chi andrà avanti nella gara potrà duettare con Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos.