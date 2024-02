C’è posta per te 2024: Raoul Bova e Michele Morrone ospiti della quarta puntata del 3 febbraio Michele Morrone e Raoul Bova sono gli ospiti della quarta puntata di C’è Posta per te, in onda sabato 3 febbraio su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 3 febbraio, in prima serata su Canale 5 , va in onda la quarta puntata di C'è Posta per te. Per questo appuntamento, Maria De Filippi ha voluto in studio due noti attori del panorama italiano: Michele Morrone e Raoul Bova. Stando alle anticipazioni diffuse sui canali social, nuove ed emozionanti storie attendono gli spettatori, in particolare quella di un matrimonio complicato.

Michele Morrone e Raoul Bova sono gli ospiti di Maria De Filippi a C'è posta per te

Gli ospiti della quarta puntata di C'è Posta per te, in onda sabato 3 febbraio, sono Raoul Bova e Michele Morrone. I due attori non vedono l'ora di entrare in studio con Maria De Filippi e rendere ancora più speciale le storie dei protagonisti di questa puntata, anche se ancora non si sa chi li ha mandati a chiamare. Bova è reduce dal successo della fiction di Canale 5 I fantastici 5, mentre Morrone si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico per la sua interpretazione nella saga di film 365.

Le anticipazioni della quarta puntata di C'è posta per te

Come si vede nei brevi video diffusi su Instagram, tra i protagonisti di questa puntata di C'è Posta per te ci sono un uomo e una donna, probabilmente marito e moglie, il cui rapporto sembrerebbe finito per via dei tradimenti di lui. "Lo vedo che non è più lui, lo sento", dice la donna a Maria De Filippi. Poi continua raccontando quanto accaduto tra loro: "Gli ho detto mettiti su Facebook, sei muratore pavimentista, sei bravissimo. Comincia a cercarti qualche lavoretto". "Mi ha detto che poi l'ha dovuto chiudere perché tu eri gelosa delle persona che gli scrivevano", interviene la conduttrice. Ma per la donna è successo l'esatto opposto: "No, non è così. Lui chiedeva l'amicizia alle donne, che è diverso".