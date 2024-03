Chi ha vinto Nuova Scena, il talent rap show di Netflix Il rap show targato Netflix, Nuova Scena, ha un vincitore. La piattaforma streaming ha distribuito il 4 marzo il finale del talent con Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra tra i giudici: attenzione, spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il talent rap di Netflix, Nuova Scena, ha un vincitore. Il colosso streaming ha distribuito ieri, lunedì 4 marzo 2024, a partire dalle ore 21, il finale della competizione musicale dedicata al mondo del rap. In tre tra i rapper selezionati dai giudici, Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, sono arrivati sino alla fine, ma uno soltanto è riuscito a conquistare il palco del Fabrique di Milano e i 100 mila euro in palio. ATTENZIONE SPOILER: non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Il finale di Nuova Scena: chi ha vinto il talent rap

Dopo essersi esibiti con gli artisti Madame, Marracash e Guè Pequeno, gli aspiranti rapper Jelecrois, Kid Lost ed Elmatadormc7 hanno conquistato il titolo di finalisti. A vincere la prima edizione di Nuova Scena è stato Kid Lost, giovane 26enne selezionato nel corso delle Audition da Geolier, a Napoli. Il rapper ha vinto presentando sul palco del Fabrique di Milano la canzone "Criatura", un brano ricco di riferimento alla sua infanzia e alla sua vita: "Racconta di persone che non hanno mai avuto un’infanzia, gruppo di cui mi sento di far parte. Una lotta infinita per riuscire a sopravvivere, che si conclude con 100mila euro, sarebbe un bel finale" ha raccontato. "È una rivincita anche per la mia zona, per la mia gente, e soprattutto per la mia famiglia" ha aggiunto dopo aver conquistato il podio. Il brano è stato prodotto da Zef e Marz che hanno già lavorato con Elodie, Marracash, Guè ed Rkomi.

Il commento di Geolier, giudice che lo aveva selezionato

Geolier nel primo episodio di Nuova Scena ha scelto di permettere a Kid Lost di proseguire la sua avventura nel talent rap di Netflix, e ci ha visto lungo. "Quello che mi ha convinto a scegliere te è stata la sincerità con cui raccontavi le tue barre" – ha detto il rapper napoletano di successo a fine puntata – "La cosa bella che vorrei sottolineare, è il tuo miglioramento. Prima vedevo un ragazzo insicuro ora vedo uno che ha più convinzione. Tu credi veramente in quello che dici, quello è il 100% della musica".