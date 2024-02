Il gesto non visto di Guè Pequeno a Geolier mentre il pubblico lasciava l’Ariston a Sanremo Il gesto di Guè Pequeno a Geolier mentre il pubblico lasciava l’Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 sale alla ribalta soltanto ora: il rapper ha fatto cenno al suo collega di guardarlo negli occhi per estraniarlo da ciò che accadeva attorno a loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I fischi dell'Ariston seguiti dall'abbandono del pubblico dal teatro hanno lasciato il segno a Geolier, il rapper napoletano arrivato secondo nella classifica finale del Festival di Sanremo 2024. Il podio lo ha conquistato nella serata precedente, quella delle cover, nella quale si è esibito con un duetto insieme a Luchè, Gigi D'Alessio e Guè Pequeno. Quest'ultimo è stato il primo a salire sul palco insieme a lui, per l'esibizione finale, durante la protesta del pubblico dell'Ariston e, per non permettere che i fischi lo distraessero dalla sua conquista, lo ha invitato a non dar retta a ciò che stava accadendo attorno a loro. "Guarda me" è il significato del gesto andato in scena al teatro e salito alla ribalta soltanto ora.

Il gesto di Guè Pequeno a Geolier

"Guardami negli occhi": questa sarebbe la traduzione del gesto che Guè Pequeno ha rivolto a Geolier durante l'esibizione finale nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 vinta dal rapper napoletano. Con le dita lo ha invitato a guardarlo negli occhi: un gesto messo in pratica per estraniarlo da quanto stava andando in scena in platea. Il pubblico, infatti, in quel momento stava abbandonando il teatro, tra i fischi, in segno di protesta contro l'esito della classifica.

Geolier dopo i fischi: "Mi hanno fatto sentire in colpa per aver vinto"

Geolier nel servizio de Le Iene andato in onda ieri, martedì 13 febbraio, ha raccontato le sensazioni provate sul palco dell'Ariston quando il pubblico lo ha fischiato. "Mi hanno fatto sentire in colpa per aver vinto. Mi sono sentito come se avessi rubato il premio e avessi dovuto ridarlo indietro. Era meglio non vincere, lo giuro" ha dichiarato il rapper a Nicolò De Vitiis, inviato del programma di Italia1. "Da Sanremo mi porto fasciature e tagli, ma sono maturato. Il mio popolo mi ha votato, mi è stato vicino. Volevo portare un premio a Napoli, ma i napoletani dicono che ho già vinto. Portare il mio dialetto sul palco è stata una vittoria" ha poi aggiunto.