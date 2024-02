Geolier: “Anche io ho votato a Sanremo. La serata delle cover? Ho pensato fosse meglio non vincerla” Geolier, ripreso dalle Iene, racconta di aver votato per Angelina Mango durante la serata della cover e di avere niente a che fare con i tutorial per votare con cinque sim diverse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Geolier è stato uno dei simboli di Sanremo 2024, il cantante rivelazione, ma anche colui che ha generato più polemiche, non tanto per gesti da lui compiuti quanto per quello che si è venuto a creare attorno alla sua figura. Dai fischi in platea dopo la serata delle cover, al televoto stravinto, ma che non ha portato al trionfo finale, tutto è stato raccontato dal rapper napoletano alle telecamere de Le Iene, guidate da Nicolò De Vitiis, che ha seguito il cantante nel suo exploit sanremese.

Geolier confessa di aver votato a Sanremo

La serata delle Cover è stata, senza dubbio, la sera della discordia, quando Geolier ha conquistato il primo posto con il suo medley insieme a Luché, Guè e Gigi D'Alessio, una performance che ha conquistato il podio, ma che per molti non se lo sarebbe meritato. I fischi, dopo che Amadeus ha pronunciato il suo nome primo in classifica, hanno lasciato il segno e il cantante ha commentato in questo modo quanto è accaduto all'Ariston, dicendo di aver dato anche un suo voto:

Io penso che al primo posto ci poteva stare pure Mahmood o Fred De Palma, non sarebbe cambiato nulla. Avrebbero fischiato lo stesso, non è che i fischi erano proprio per me. Angelina doveva proprio vincere, era spettacolare quello che ha fatto e lo dico sinceramente. Ti faccio una confessione, io ho anche votato per lei! Poi gli altri quattro voti li ho messi per me per sicurezza. Il fatto che sono primo nelle classifiche? Questa è la dimostrazione che quando Napoli si impegna non ce n’è proprio per nessuno. Diventa una catena, nessuno può, nessuna città ha questa cosa. Mi hanno fatto sentire in colpa che ho vinto. Come se avessi rubato il premio e dovessi ridarlo indietro. Era meglio non vincere ve lo giuro.

Geolier smentisce i tutorial per votare alla finale

Dopo la vittoria della serata Cover il rapper, secondo i pronostici, avrebbe potuto vincere anche il Festival, ma così non è accaduto. Pur avendo totalizzato il 60% al televoto, Geolier non è riuscito a conquistare la vittoria e a questo proposito il rapper ha dichiarato di non avere nessun merito nell'essere stato votato e di non aver impartito istruzioni per generare più voti, come hanno ipotizzato alcuni:

I tutorial per votare con cinque sim diverse? Io non c’entro nulla. Io ho una fanbase che mi ha sempre supportato, io mi sono limitato ad esibirmi. Che mi porto di questo mio primo Sanremo? Un sacco di fasciature e tagli, ma sono maturato molto. Poi il mio popolo che mi ha votato e mi sono stati vicino. Io volevo portare un premio a Napoli, ma i napoletani mi dicono che ho già vinto. Intanto ho portato il napoletano su quel palco e questo è una vittoria. Ma poi in conferenza stampa parecchi giornalisti mi dicevano ‘per me dovevi vincere tu’. Ma allora perché non mi hanno votato?! Per il televoto avevo vinto, e questi mi dicevano che dovevo vincere io.