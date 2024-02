Le Iene filmano Geolier dopo i fischi a Sanremo: “Doveva vincere Angelina, anch’io ho votato per lei” Le Iene filmano Geolier durante la sua intera esperienza a Sanremo 2024. Centrale il momento in cui il rapper napoletano abbandona l’Ariston subito dopo essere stato fischiato in seguito alla vittoria nella serata delle cover. Di fronte alle telecamere di italia1 tutta la sua delusione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Iene hanno seguito Geolier durante tutta la sua avventura a Sanremo 2024, conclusasi con il secondo posto dietro la vincitrice Angelina Mango. Le telecamere del format di Italia1 e Nicolò De Devitiis hanno documentato passo dopo passo quanto accaduto in questa prima settimana sanremese del rapper napoletano. Ci sono tutti i momenti principali appena vissuti: il primo red carpet, lo scherzo a Rose Villain, quello ricevuto da Stash (che Geolier definisce suo “fratello”), la preparazione prima di ogni esibizione, la vocal coach, le esibizioni sul palco, l’arrivo dei genitori ai quali è profondamente legato e perfino il momento più difficile di tutti, i fischi ricevuti dopo la vittoria nella serata delle cover.

La reazione di Geolier subito dopo i fischi a Sanremo

È stato De Divitiis ad accogliere Geolier all’uscita dall’Ariston subito dopo il momento dei fischi. “È distrutto”, commenta il giornalista e in effetti il rapper appare sinceramente provato. Ma il commento nemmeno in quell’occasione è di odio. Al contrario, Geolier spende le prime frasi per fare i complimenti ad Angelina Mango, sua principale “avversaria” – sebbene i due non si considerino in contrapposizione – in vista della vittoria finale. “Lì ci poteva stare anche Mahmood o Fred De Palma, avrebbero fischiato lo stesso”, dichiara Geolier, “Angelina doveva vincere, è spettacolare quello che ha fatto. Io ho votato lei, e gli altri 4 voti li ho dati a me. Per sicurezza”.

Geolier dopo il secondo posto a Sanremo 2024: “Voglio tornare a Napoli”

Le telecamere de Le Iene hanno filmato anche il momento in cui Geolier, dopo essersi classificato secondo, ha lasciato l’Ariston per prepararsi a tornare a casa. Sul viso una traccia di amarezza: “Volevo portare il premio a Napoli ma le persone che vivono a Napoli dicono che ho vinto lo stesso, quindi va bene così”. Quindi, una battuta ai giornalisti incontrati in conferenza stampa: “Molti mi hanno detto che avrei meritato di vincere. Quindi perché non mi hanno votato?”.