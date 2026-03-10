Asmaa Fares cancella Instagram, Cristiano Lo Zupone in silenzio: cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne

La coppia nata nel parterre Over di Uomini e Donne è sparita dai social nelle ultime settimane. Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, dopo la nascita del figlio, e prima del matrimonio, si sarebbero lasciati di nuovo.

Una delle coppie più amate del trono Over di Uomini e Donne è finita al centro della cronaca rosa per una presunta crisi che non sarebbe più passeggera. Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi nel maggio 2024. Un anno fa, dopo un momento di tira e molla, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Luay. I fan attendevano ora la data delle nozze, visto che lui, prima che nascesse il bebè, le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio nello studio televisivo di Canale 5, luogo in cui tutto iniziò. Qualcosa tra loro sarebbe andato storto perché nelle ultime ore si parla di una rottura definitiva tra i due.

La notizia sulla rottura

È stata Deianira Marzano ad anticipare un presunto allontanamento tra i due: "Si sono lasciati, speriamo si possano ritrovare", ha scritto tra le stories. E facendo caso al profilo Instagram di entrambi, spunterebbero fuori alcune "anomalie" rispetto al loro tradizionale comportamento social.

La Fares ha eliminato tutti i post del suo profilo, che prima era ricco di immagini e video che raccontavano la sua vita di tutti i giorni. Oggi risulta completamente vuoto. Anche Cristiano Lo Zupone risulta inattivo: l'ultimo post pubblicato risale allo scorso novembre 2025, mentre le ultime paparazzate alla coppia, da parte di fan, sono datate dicembre 2025.

Nessuna conferma o smentita arriva dai diretti interessati: starebbero mantenendo massimo riserbo sulla loro situazione sentimentale attuale, anche per tutelare il figlio nato dalla loro relazione, e il figlio di lei, nato da una storia precedente.

La crisi prima della nascita del figlio Luay

Non è questa la prima crisi che la coppia affronta. Nell'ottobre 2024, pochi mesi dopo la decisione di lasciare insieme Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone annunciarono la loro separazione, decisa dall'ex Dama che precisò di aver preferito la sua "libertà". Il Cavaliere intervenne sui social per precisare che a dividerli non era stato un tradimento, bensì "Un precipitarsi di situazioni spicciole". Anche quella occasione annullarono il matrimonio imminente. Al centro dei loro dibattiti una forte gelosia, "diventata ossessione". Non è chiaro il motivo del loro allontanamento oggi.