Uomini e Donne, Asmaa Fares sulla rottura con Cristiano Lo Zupone: “La gelosia non deve essere ossessione” Asmaa Fares fa chiarezza sulle voci sulla rottura con Cristiano Lo Zupone. L’ex partecipante di Uomini e Donne ha rotto il silenzio con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono stati i protagonisti dell'ultima edizione del Trono over di Uomini e Donne. Dopo giorni in cui si rincorrevano voci su una presunta rottura tra i due è stata Asmaa a fare chiarezza con una storia pubblicata sul suo profilo Instgram in cui accennava ai motivi della separazione. "La gelosia finché è sana va bene, ma quando non lo è più, diventa ossessione, c'è un problema da risolvere" spiega l'ex concorrente del dating show di Maria De Filippi.

Asmaa Fares sulla rottura con Cristiano Lo Zupone: "Ho scelto di prendere la strada da sola"

Asmaa Fares scrive che "a malincuore è giunto il momento di fare chiarezza". La donna è consapevole che la notizia della sua separazione da Cristiano Lo Zupone fosse già nell'aria: "Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di chiudere e prendere la strada da sola". Sui motivi della rottura, chiarisce che la questione non ha a che fare con la fine dell'amore ma sottolinea come in un rapporto di coppia "la fiducia e soprattutto il rispetto sono fondamentali. Anzi penso che vadano oltre all'amore stesso". Fares ha quindi aggiunto:

La gelosia finché è sana va bene, quando non lo è più e anzi diventa un'ossessione, c'è un problema da risolvere. Anche questa volta mi sono dimostrata per la persona che sono. Penso che quando a quest'età decidi di accogliere qualcuno nella tua vita è perché questa persona può dare un valore aggiunto e non togliere quello che ha già costruito.

"La cattiveria non vi porta da nessuna parte"

Asmaa Fares conclude così il messaggio: "Il mio amore è stato vero e l'ho dimostrato il dal famoso 23 aprile. Non ho mai dubitato dei miei sentimenti fino a oggi e rifarei tutto, ma per la mia felicità e libertà di vita ho giù lottato abbastanza. Abbiate pace per chi soffre, la cattiveria non vi porta da nessuna parte".