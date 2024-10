Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne si sono lasciati: “Dieci giorni fa sceglievamo le fedi”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono lasciati. La coppia è stata protagonista dell'ultima edizione del trono Over di Uomini e Donne e, dopo un periodo di crisi, ha annunciato la fine della storia d'amore. "C'è stato un precipitarsi di situazioni", ha spiegato l'ex cavaliere in una storia su Instagram. I due erano usciti insieme dal programma nel maggio 2024.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone annunciano la rottura

Sono stati i diretti interessati, protagonisti del parterre Over della scorsa edizione di Uomini e Donne, ad annunciare pubblicamente la rottura dopo alcuni mesi di frequentazione e l'intenzione di convolare presto a nozze. "Ho chiuso la storia con Cristiano, una scelta che ho preso io. Definitiva. Il bene rimarrà per sempre", ha spiegato Asmaa su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei followers. Anche Cristiano è poi intervenuto sui social per dare la sua versione: l'ex Cavaliere prova ancora amore nei confronti della donna e non si aspettava una decisione così improvvisa.

"Ha specificato che per lei rimane il bene, io invece provo amore, quel forte amore che mi ha portato ad innamorarmi di lei in pochissimo tempo durante il programma", ha raccontato. Nessun tradimento, ma un "precipitarsi di situazioni" che li ha portati "dal scegliere le fedi per il nostro matrimonio 10 giorni fa, alla necessità di separarsi, alla sua voglia di chiudere tutto". Cristiano in ogni caso ribadisce tutto il suo amore: "Quello che ho sentito per lei e per suo figlio è stato l’amore più grande che ho provato in tutta la mia vita".

La storia nata a Uomini e Donne

Asmaa e Cristiano si sono conosciuti a Uomini e Donne durante l'ultima edizione del trono Over. I due hanno deciso di uscire insieme dal programma a maggio, quando si sono detti innamorati uno dell'altra. "Un colpo di fulmine", aveva confessato la donna. "Sei la mia donna ideale", aveva invece risposto l'uomo. Tuttavia, in questi mesi, non sono mancati momenti di difficoltà: la coppia aveva vissuto un periodo di crisi a causa dell'eccessiva gelosia, che li aveva già portati a riflettere sulla possibilità di lasciarsi e prendere in modo definitivo strade separate.