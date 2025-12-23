Gossip
Checco Zalone: “Con la mia ex Mariangela siamo in buoni rapporti. Rido con Virginia Raffaele del gossip su di noi”

Checco Zalone ha parlato per la prima volta della sua vita privata, confermando la rottura da Mariangela Eboli di cui si parlava da tempo: “In realtà non ci siamo mai sposati. Siamo in buoni rapporti”. E sul gossip con Virginia Raffaele: “Ci abbiamo riso su. Sa che non glielo darò mai”.
Checco Zalone ha parlato per la prima volta della sua vita privata dopo i numerosi gossip circolati negli ultimi anni. Pronto per tornare al cinema con il film Buen Camino, dal 25 dicembre nelle sale, l'attore pugliese ha confermato la rottura da Mariangela Eboli, di cui si era parlato più di un anno fa e che finora non aveva trovato conferme pubbliche. Tra loro, in realtà, mai nessun matrimonio. Poi la precisazione sul rapporto con la collega e amica Virginia Raffaele: "Ci abbiamo riso su. In realtà sa che non glielo darò mai". 

Checco Zalone conferma la rottura da Mariangela Eboli

Intervistato dal Corriere della Sera, Checco Zalone ha confermato per la prima volta la fine dell'amore con Mariangela Eboli, di cui si vociferava ormai da tempo. I due si sono conosciuti nel 2006 in una pizzeria, dove lei si stava esibendo come cantante. Insieme sono diventati genitori di due figlie, Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017. L'attore però ha rivelato che non sono mai stati marito e moglie e non hanno mai celebrato la loro unione, contrariamente a quanto si è detto per anni: "In realtà non ci eravamo mai sposati". Ad oggi sono in "buoni rapporti" dopo la decisione di prendere strade separate, anche se per il momento i motivi dell'allontanamento rimangono sconosciuti.

La verità sul rapporto con Virginia Raffaele

Checco Zalone ha parlato per la prima volta del rapporto con Virginia Raffaele, dopo che nell'agosto 2024 sono stati visti "uscire insieme da un portone del Rione Monti" a Roma e Dagospia aveva lanciato il gossip sul loro rapporto, insinuando che ci fosse qualcosa in più di un'amicizia. "L’ho rivista l’altro giorno, per la prima volta dai tempi del video sul Covid e l’immunità di gregge, e ci abbiamo riso su. In realtà, Virginia sa che non glielo darò mai", ha risposto con ironia l'attore, smentendo ogni voce sul suo conto.

