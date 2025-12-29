Quando Pippo Baudo disse: “Voglio essere l’amante segreto di Signorini”. La frase del 2009 torna virale

Il grande archivio della televisione pubblica italiana, a volte, sembra raccontare il presente, o forse il futuro. È il gioco del ‘senno del poi'. È il 15 novembre 2009 e per la prima volta nella sua carriera Checco Zalone, al momento al cinema con Buen Camino e incassi record, varca la soglia della Rai, ospite nella Domenica In condotta dal più grande di tutti: Pippo Baudo. Il motivo? La promozione del suo primo film, che uscirà più avanti, Cado dalle nubi.

La storia principale la conosciamo benissimo: il film sarà un grande successo. Quello che non conosciamo è il dettaglio di quell'intervista, parole di Pippo Baudo, tornate virali attraverso i social network e che riguardano un altro tema del momento, un altro uomo del momento: Alfonso Signorini.

L'intervista del 2009

È un'intervista divertente e tenera, della durata incredibile di trenta minuti, nella quale Checco Zalone mostra a Pippo Baudo tutto il suo repertorio, mixato a qualche clip del film. Come ricorderete, tra i personaggi di Cado delle nubi ci sono anche quelli di Dino Abbrescia e Fabio Troiano, Alfredo e Manolo, entrambi gay. E Checco spiega a Pippo: "Nel film trovo questi due cugini uomini-sessuali, questi due cugini gay. Ti ringrazio per aver sdoganato…".

La frase che scatena i social

Ma qui Pippo lo frena, citando un momento precedente della trasmissione, quando intervistando Nancy Brilli aveva dichiarato di voler diventare donna per cambiare la sua carriera. E allora ecco che pronuncia la frase diventata virale in queste ore:

Io prima ho fatto l'outing con la Marini e con Nancy Brilli. Io voglio essere donna, voglio partecipare al Grande Fratello e voglio essere l'amante segreto di Alfonso Signorini. Mi gioco tutto.

Il mondo dei social lo ha letto come una sorta di profezia di quello che è accaduto dopo le inchieste di Fabrizio Corona. Chiaramente si tratta di una semplice coincidenza, doppia se ci mettiamo anche che oltre al tema Signorini c'è dentro anche quello del campione d'incassi delle feste di Natale. L'algoritmo, si sa, premia le tendenze.