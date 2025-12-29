Fabrizio Corona: “Mi hanno chiamato dalla Casa Bianca durante l’interrogatorio su Signorini in Procura”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabrizio Corona è tornato dopo lungo tempo a parlare a Gurulandia, il podcast che ha contribuito a rendere uno dei più seguiti d'Italia con le sue ospitate, per fornire aggiornamenti sulla vicenda Signorini, esplosa dopo le due puntate di Falsissimo. Tra i dettagli di queste settimane turbolente, Corona ha raccontato un particolare di non poco conto, ovvero che durante la deposizione spontanea in Procura a Milano, avrebbe ricevuto un messaggio da un diplomatico italiano alla Casa Bianca.

La telefonata durante la deposizione, il racconto di Corona

A quanto pare, stando al racconto di Corona, le ragioni del contatto sono legate ad un passaggio della prima puntata di Falsissimo dedicata al caso Signorini, in cui ha citato il diplomatico Paolo Zampolli, la persona che ha presentato a Donald Trump la futura moglie Melania. Il tentativo di una telefonata sarebbe arrivato proprio durante la deposizione spontanea con il procuratore Letizia Mannella. Queste le parole di Corona: "Sono alla procura di Milano, in tribunale, dove mi sono presentato spontaneamente dal procuratore. Guardo il telefono sotto mano e vedo questo messaggio. Nella prima puntata del prezzo del successo ho raccontato di Melania Trump e Paolo Zampolli, che è colui che l'ha presentata a Trump. Aveva un'agenzia di modelle, è ambasciatore e braccio destro di Trump".

Corona annuncia: "A gennaio andrò alla Casa Bianca"

Corona parla di un personaggio influente dell'amministrazione Trump, visto che Zampolli è un imprenditore italoamericano molto noto, divenuto diplomatico dopo l'insediamento di Trump: "Voleva chiamarmi dall'America e siccome è un uomo di potere, quando gli dico che sono sotto interrogatorio mi fa dire da un suo collaboratore di comunicare al magistrato che la Casa Bianca mi sta chiamando, dicendomi che dovevo prendere per forza quella telefonata". A quel punto Corona spiega di avere informato il procuratore Mannella: "Mi scusi dottoressa, le posso dire una cosa? Mi stanno chiamando dalla Casa Bianca. Mi sta cercando Trump", ha spiegato, dicendo che Mannella non abbia creduto alla cosa fino a quando lui non ha mostrato i messaggi. Corona non aggiunge altri dettagli, se non il fatto che la telefonata avrebbe portato a un appuntamento: "A gennaio ce ne andiamo lì e la Meloni muta", per poi aggiungere, in maniera allusiva: "La moglie di Trump, Melania, mi conosce molto bene".

Leggi anche Alfonso Signorini disattiva il suo profilo Instagram, sarebbe provato dalle accuse di Fabrizio Corona

L'effetto del caso Signorini su Mediaset, Corona: "Rischia sanzione di 10 miliardi"

In merito alla vicenda Signorini, Corona ha completato il quadro della situazione attuale dicendosi convinto che nei prossimi giorni ci saranno novità, ma si è soffermato su un dettaglio legato a Mediaset e alle possibili conseguenze per il gruppo dopo l'insorgere del Codacons sulla vicenda. Secondo Corona, Cologno Monzese potrebbe pagare un prezzo salatissimo: "Mediaset rischia di pagare una multa fino a 10 miliardi di euro, essendo un'azienda quotata in borsa che fattura miliardi".