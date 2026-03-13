Berlusconi festeggia Zalone e pensa al suo futuro in Mediaset: l’incontro e l’omaggio in palinsesto

Pier Silvio Berlusconi celebra ancora il successo di Buen Camino, il film di Checco Zalone uscito nelle sale a Natale 2025 ed entrato nella storia per essere il più visto d'Italia. Con un incasso di oltre 76 milioni di euro, ha superato Avatar, segnando un record assoluto nella storia del cinema italiano che merita ancora di essere festeggiato. Ecco perché l'amministratore delegato di Mediaset ha incontrato l'attore e regista pugliese stamattina, venerdì 13 marzo, nella sede di Cologno Monzese. Hanno scattato una foto insieme davanti a una statua, quella scenografica utilizzata nel film, il mezzo busto di Zalone, arrivata a sorpresa come omaggio da Giampaolo Letta, l'ad della società del Gruppo Mediaset che ha prodotto Buen Camino, Medusa Film. L'incontro si è svolto in un clima di allegria ed entusiasmo, organizzato non solo per celebrare il successo di Checco Zalone, ma anche per discutere di progetti futuri. Non ci sono altre notizie o conferme sulle nuove idee pensate per il comico e attore, ma appare chiaro che Pier Silvio Berlusconi intenda proseguire il sodalizio con lui, magari con la realizzazione di un nuovo film o di uno spettacolo, teatrale o televisivo, che lo veda protagonista.

La programmazione Mediaset per celebrare Zalone

Dopo il record raggiunto da Buen Camino, commentato già al tempo da Pier Silvio Berlusconi, e l'incontro di stamattina documentato con foto e celebrazioni, Mediaset continua a festeggiare il successo dell'attore pugliese dedicandogli una rassegna televisiva. Da giovedì 5 marzo 2026 è iniziata la programmazione a tema Zalone che prevede un ciclo di prime serate, su Italia1, dedicate ai suoi film che hanno fatto ridere e riflettere gli italiani raccontando, con la sua ironia, le contraddizioni del nostro tempo. Ha preso il via con Quo Vado, andato in onda lo scorso giovedì, e proseguirà con Che bella giornata, programmato per giovedì 19 marzo, e Sole a Catinelle per il 26 marzo: un'iniziativa che il pubblico ha gradito, visti i risultati raggiunti dalla reti in termini di ascolti Tv.