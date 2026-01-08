Mariana Rodriguez: “Uscirei con Checco Zalone. Entrambi single con figli, sul set di Buen Camino ci siamo capiti”

Mariana Rodriguez, ex del GF Vip e attrice che recita nel film Buen Camino, ha raccontato in un’intervista che uscirebbe volentieri con Luca Medici alias Checco Zalone. “Sul set nella stessa situazione emotiva e sentimentale, ci siamo capiti subito”, le parole.

Mariana Rodriguez è l'attrice venezuelana che ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2016. Interpreta la fidanzata di Checco Zalone in Buen Camino, film campione d'incassi che le ha permesso di conoscere Luca Medici, nome all'anagrafe del celebre attore e comico con il quale "uscirebbe" volentieri. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato la sua situazione sentimentale: mamma di Noa, è in crisi con il compagno Gianmaria con il quale però continua a condividere la casa.

"Uscirei con Luca Medici, sul set ci siamo capiti subito"

"Partecipare al film di Luca (Medici, Checco Zalone, ndr) e Gennaro (Nunziante, ndr) è un grande onore. Luca nella vita è come lo vedi in tv o sul grande schermo. Per prenderlo sul serio mi devo impegnare molto, mi fa troppo ridere", ha commentato Mariana Rodriguez durante l'intervista prima di rispondere alla domanda su un'eventuale "uscita" con Luca Medici, alias Checco Zalone: "Se ci uscirei? Perché no, ha tantissime cose pro, certo che sì, ci uscirei". Con lui ha creato una bella sintonia sul set: ad accomunarli, la stessa situazione sentimentale.

Lo adoro, lo rispetto, ho una stima infinita. Noi due ci siamo trovati sul set nella stessa situazione emotiva e sentimentale, tutti e due soli con figli. Parliamo la stessa lingua, ci siamo capiti subito. Ridiamo e piangiamo insieme, siamo stati subito due amici che si raccontano tutto.

Mariana Rodriguez e Checco Zalone sul set di Buen Camino (foto Instagram)

Mariana Rodriguez, infatti, sarebbe in "crisi" con Gianmaria Coccoluto, padre di suo figlio Noa.

La crisi con Gianmaria Coccoluto

A Chi, l'attrice venezuelana ha spiegato la situazione sentimentale. "Sono in una situazione ambigua, sto ancora convivendo con il padre di mio figlio, con Gianmaria, ma siamo in una situazione strana da un anno, lasciamo stare la coppia. Siamo focalizzati su Noa, siamo molto famiglia" ha dichiarato, spiegando di aver deciso di comune accordo di continuare a vivere sotto lo stesso tetto per amore del figlio. Entrambi, però, per via del lavoro, raramente si ritrovano a casa insieme. "Viviamo due mondi paralleli, lui vive al mare perché è campione del mondo kite surf. Con il bambino facciamo a turno, per questo siamo rimasti a vivere insieme. Vogliamo che sia presente con il nostro piccolo almeno uno di noi due", le parole.