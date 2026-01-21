Gossip
Ambra Angiolini ha un nuovo amore: è Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy

Ambra Angiolini sembra aver ritrovato l’amore. È stata paparazzata con il presidente di Warner Music Italt, Pico Cibelli, durante un evento a Milano, in cui si sono presentati mano nella mano.
A cura di Ilaria Costabile
Ambra Angiolini pare aver ritrovato l'amore. La showgirl è stata fotografata mano nella mano con un uomo, con il quale si è presentata all'evento organizzato da Emporio Armani a Milano, per la presentazione delle divise della squadra olimpica per Milano Cortina 2026. L'uomo in questione è Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy.

Il nuovo amore di Ambra Angiolini

La foto in questione è comparsa per la prima volta sul sito Whoopsee e ritrae i due sorridenti e piuttosto affiatati e, infatti, subito si è parlato di nuovo amore per l'attrice. Ospite a Domenica In, d'altro canto, era stata lei stessa a raccontarsi dicendo: "Io sono fidanzata con lui ma lui non sa di stare con me. Questo sentimento mi fa sentire stupida, ma questo è bello". Una battuta, forse, ma ha lasciato spazio a facili interpretazioni nel momento in cui Ambra è stata vista insieme a Cibelli, per di più ad un evento pubblico. Era da qualche tempo che l'attrice non si mostrava in compagnia, probabilmente dopo la storia con il collega Andrea Bosca. Non è chiaro come i due si siano incontrati o se Cibelli fosse una conoscenza pregressa, poi tramutatasi in altro.

Chi è Pico Cibelli

Pico Cibelli, come anticipato, è il presidente di Warner Music Italy dal 2022, una delle major musicali più importanti a livello internazionale. L'etichetta produce i brani degli artisti più noti della musica italiana e negli anni è cresciuta in maniera esponenziale. Pico ha sempre avuto la passione per la musica, da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel negozio di dischi di famiglia, negli Anni Novanta è diventato dj e poi ha iniziato a produrre musica dance e music, è in questo modo che è iniziata la collaborazione con varie etichette. Nel 2020 ha sposato Gaia Diodo, con la quale aveva una relazione in corso già da dieci anni, come è lui stesso a raccontare sul suo profilo Instagram. Dalla loro unione sono nati, poi, i due figli. Non è chiaro se i due si siano lasciati, sebbene sia da qualche tempo che proprio sui social non compaiono foto insieme e questa estate, invece, lei era in viaggio con i bambini, ma senza di lui.

