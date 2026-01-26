Alessandra Mastronardi ritrova l’amore dopo il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino, chi è il nuovo fidanzato

Alessandra Mastronardi avrebbe ritrovato l'amore. Dopo il matrimonio naufragato con Gianpaolo Sannino, celebrato nell'estate 2023 e terminato pochi mesi dopo per motivi sconosciuti, la celebre attrice sarebbe ora impegnata con un imprenditore greco, Alessandro Pirounis.

È Chi a raccontare i dettagli della nuova situazione sentimentale della Mastronardi, svelando che i due avrebbero fatto il primo debutto come coppia in occasione del Pitti Uomo a Firenze, tenutosi una settimana fa. Nonostante non abbiano pubblicato fotografie insieme, entrambi hanno postato sul loro profilo Instagram alcune immagini uguali che hanno immediatamente acceso il gossip. Hanno poi posato insieme allo stilista e attore Saul Nanni durante un evento. Da sempre estremamente riservata sulla sua vita privata, l'attrice non ha confermato o smentito quanto circolato sul suo conto: ma i like e alcune foto in comune con l'imprenditore, secondo quanto riporta la rivista di gossip, sarebbero chiari segnali che confermano la loro vicinanza.

Chi è Alessandro Pirounis, nuova fiamma di Alessandra Mastronardi

Sul conto di Alessandro Pirounis si hanno pochissime informazioni. Di origini greche, come suggerisce il cognome e conferma la rivista Chi nel nuovo articolo online, è un imprenditore a capo di un brand di abbigliamento uomo che porta il suo nome. "Fin da quando ho memoria, l'abbigliamento maschile è stato una costante nella mia vita: silenzioso, costante e profondamente familiare. Ha plasmato il mio modo di viaggiare, di osservare le persone e di concepire l'eleganza. Dopo anni trascorsi a costruire marchi e a collaborare con artigiani e creativi in ​​tutto il mondo, volevo creare qualcosa che rispecchiasse fedelmente quell'esperienza", racconta nella bio del suo sito ufficiale. Sul suo profilo Instagram, il cui nome è alessandro.pirounis, è seguito da oltre 11mila followers: particolarmente attivo, in un carosello foto pubblicato a metà dicembre compare anche – presumibilmente – Alessandra Mastronardi di spalle.