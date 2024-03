Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sarebbero separati: “Lui l’ha lasciata, ha cambiato casa” Stando a quanto racconta il settimanale Gente, Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino si sarebbero lasciati. Lui avrebbe lasciato la casa nella quale vivevano insieme, entrambi non avrebbero più la fede al dito: “Sarebbe stato lui a lasciarla, l’attrice è profondamente triste”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sarebbe già ai titoli di coda, stando a quanto racconta Gente. Il settimanale mostra alcune foto scattate alla coppia di coniugi che si sono giurati amore eterno la scorsa estate a Capri: "Venti di crisi soffiavano già da qualche mese", scrive la rivista, "ma qualcosa ora è cambiato". Lo scorso 18 febbraio lei avrebbe festeggiato il suo 38esimo compleanno con le amiche e la sorella, senza il marito. Ora lui avrebbe lasciato la casa nella quale vivevano insieme.

L'indiscrezione sulla rottura tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Stando al racconto del settimanale Gente – che mostra, a corredo, le foto scattate ai diretti interessati – Alessandra Mastronardi non vivrebbe più a casa con il marito. "Sarebbe stato lui a lasciarla", si legge. Le immagini dei paparazzi mostrano l'attrice mentre, "profondamente triste", attende in macchina che il marito (o ex) esca dalla loro casa. Entrambi non porterebbero più la fede al dito e lei lo scorso 18 febbraio avrebbe festeggiato il suo compleanno con le amiche e la sorella, senza Gianpaolo Sannino.

Gli indizi circolati pochi giorni fa avevano già lanciato l'allarme che qualcosa tra loro non andasse più. Gente spiega che aria di crisi aleggiava già da diversi mesi: le voci che vedrebbero l'addio di lui alla casa nella quale vivevano, avvalorerebbe il gossip sulla loro rottura. Nessuna conferma o smentita però è arrivata dai diretti interessati.

"Lui è il primo uomo di cui mi sono innamorata"

Una netta separazione i due l'hanno già vissuta, ai tempi della loro conoscenza. Alessandra Mastronardi prima di sposarlo raccontò di essersi innamorata di Gianpaolo Sannino oltre 17 anni fa. Dopo il loro primo incontro si frequentarono ma la loro relazione a quel tempo prese una piega differente da ciò che lei sperava. Dopo essersi rincorsi per anni, si sono incontrati di nuovo circa due anni fa. Nel commentare la proposta di matrimonio a Positano, l'attrice parlò di lui descrivendolo come "il mio primo amore": "Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata", le parole.