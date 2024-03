“Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino in crisi”, gli indizi che vedrebbero i neo sposi lontani Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino potrebbero essere già in crisi dopo il matrimonio celebrato a Capri lo scorso luglio. A lanciare l’allarme la rimozione del ‘segui’ e del post di coppia che mostrava le foto delle nozze su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Avanza il gossip che vedrebbe Alessandra Mastronardi già separata da Gianpaolo Sannino, sposato lo scorso luglio a Capri. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, ma alcuni indizi social mostrerebbero come i due potrebbero essere attualmente distanti. La rimozione di alcune foto o del ‘segui' su Instagram potrebbero essere sinonimi di un improvviso allontanamento.

Gli indizi sulla separazione tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

La rimozione del post su Instagram nel quale Alessandra Mastronardi mostrava le immagini delle nozze celebrate a Capri lo scorso luglio e l'assenza del ‘segui' al marito, Gianpaolo Sannino, sono gli indizi che hanno lanciato l'allarme e il gossip che vedrebbe i neo sposi già distanti.

L'attrice non ha commentato l'indiscrezione sulla sua vita privata che la vede protagonista, tra le stories, però, ha condiviso una frase riguardante l'amore: "Temono l'amore perché crea un mondo che non possono controllare". Poi, ancora, in un post ha scritto come didascalia una frase di Sophia Loren: "Si può voler bene a tante persone, ma l'amore, ninnè, l'amore è nata cos".

Le voci di crisi smentite a dicembre

Voci di crisi erano circolate già a dicembre, ma erano state poi smentite dalla diretta interessata. Ospite di Catteland su Radio Deejay, stando a quanto scrive il sito di TgCom24, Alessandra Mastronardi spiegò che il matrimonio stava "andando bene", definendo la sua vita da sposata "bella, divertente, diversa". Una netta separazione i due l'hanno vissuta poco dopo essersi conosciuti. Lei si innamorò del dentista 17 anni fa, ma la loro relazione a quel tempo prese una piega differente da ciò che sperava. Dopo essersi rincorsi per anni, si sono incontrati di nuovo circa due anni fa. Nel commentare la proposta di matrimonio a Positano, l'attrice commentò: "Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata".