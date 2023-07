Alessandra Mastronardi e l’amore per Gianpaolo Sannino: “Quando due anime si amano prima di nascere” La coppia si è scambiata il romantico sì nella cornice di Capri lo scorso 8 giugno. Alle spalle hanno una storia lunga 17 anni, interrotta perché le loro vite sembravano troppo diverse. “Una fine che mi ha devastato”, ha raccontato l’attrice. “Ho cercato di rimettermi con lui in tutti i modi”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Quella di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino è una favola d’amore, a tutti gli effetti. Iniziata ben 17 anni prima, quando lei era una giovane attrice improvvisamente travolta dal successo televisivo de I Cesaroni, e lui uno studente di Medicina, che non voleva aver nulla a che fare con quel mondo. Si sono allontanati, riavvicinati, innamorati follemente per due volte, o forse non hanno mai smesso di amarsi. Si sono sposati a Capri, coronando il loro sogno lungo una vita.

La storia d’amore di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili…”, canterebbe Venditti. È proprio così che è andata la storia d’amore di Alessandra Mastronardi, che aveva capito subito, nonostante la sua giovane età e un successo improvviso nel mondo dello spettacolo, che Giampaolo era la persona della sua vita. Eppure lui non voleva saperne. L’amava, ma era distante dal mondo di cui lei, giovane attrice, sembrava ormai far parte. “Una fine che mi ha devastato, ho cercato di rimettermi con lui in tutti i modi, ma è stato irremovibile”, ha raccontato lei a Vanity Fair, ripensando al loro allontanamento. Si erano conosciuti grazie ad amici in comune, gli stessi al cui matrimonio, anni dopo, si sono incontrati di nuovo. Nel frattempo Mastronardi ha avuto altre storie, una in particolare con l’attore scozzese Ross McCall, durata un paio di anni. Meno si sa di Sannino, diventato dentista nel frattempo. Quando si sono rivisti però, non hanno avuto dubbi. “A volte due anime vengono create insieme e si amano prima di nascere”, si spiega lei.

(Foto Chi)

Il romantico matrimonio a Capri

Dopo la proposta d’amore a Positano, l’attrice ha detto sì tra le lacrime, senza aver alcun dubbi: “L’anello non l’ho nemmeno guardato”. Mesi dopo la coppia ha celebrato le nozze sabato 8 giugno nella splendida cornice di Anacapri, nella chiesa di Santa Sofia, alla presenza di amici intimi e delle rispettive famiglie. L’attrice, in abito Armani Prive, è stata accompagnata dal padre all’altare, come nelle più tradizionali delle cerimonie. Poi si sono tutti spostati a La canzone del mare, la location con vista mozzafiato sui Faraglioni di Capri che ha accolto gli sposi a bordo di una romantica barchetta solo per due.