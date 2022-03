Elisabetta guarita dal Covid torna in pubblico senza mascherina: “Le odia, desidera normalità” Guarita dal Covid-19, la regina Elisabetta ha ripreso subito i suoi impegni. Ha incontrato il primo ministro francese: è apparsa serena, ma un po’ affaticata (e senza mascherina).

A cura di Giusy Dente

in foto: Elisabetta II

Si avvicina giugno, il mese in cui Elisabetta II festeggerà il Giubileo di Platino: i 70 anni sul regno d'Inghilterra. I preparativi sono in corso da tempo, la macchina organizzativa è in moto affinché sia tutto perfetto, in onore dell'amatissima sovrana. Per lei gli ultimi due anni sono stati difficili: gli scandali interni alla royal family e ovviamente la morte dell'amato Filippo l'hanno messa a dura prova. Il Covid-19 non ha aiutato, costringendola a stare lontana dai propri cari e dagli impegni ufficiali. Poi lei stessa è risultata positiva al virus, fortunatamente con sintomi lievi. Una volta guarita è immediatamente tonata al lavoro, con la tempra che da sempre la contraddistingue.

Il primo impegno di Elisabetta post Covid

Una volta guarita dal Covid, la sovrana ha incontrato nelle sale del castello di Windsor (dove pare si sia definitivamente stabilita, lasciando Buckingham Palace) il primo ministro francese. Per l'occasione, ha indossato un abito a fantasia impreziosito da una collana di perle. Con Justin Trudeau, la sovrana ha avuto modo di confrontarsi circa guerra tra Russia e Ucraina che sta sconvolgendo il mondo intero. Elisabetta è apparsa serena sebbene affaticata, e un po' più magra del solito: ma niente bastone da passeggio, né mascherina.

in foto: Justin Trudeau e la regina Elisabetta

La regina si prepara al Giubileo di Platino

Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'esperto reale Phil Dampier ha dichiarato: "È meraviglioso vedere la regina di nuovo tra le persone, dopo la guarigione dal Covid. Il fatto che stia di nuovo bene fa sperare che possa godersi appieno le celebrazioni del Giubileo di Platino". La sovrana, infatti, tiene moltissimo alla festa organizzata in suo onore, che celebrerà i 70 anni da regina. Si tratta di un vero e proprio record. Al momento è quarta nella classifica dei regni più lunghi della storia, mentre è prima in classifica per quanto riguarda la monarchia britannica. Nessuna ha regnato più di lei. Dampier ha svelato anche perché la regina non indossa sempre la mascherina, difatti assente anche durante l'incontro con il primo ministro francese. "Odia indossarle e desidera tornare alla normalità" ha spiegato l'autore.