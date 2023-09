La regina Camilla è chic col soprabito bianco (e una spilla dal tenero significato simbolico) In Francia, la regina Camilla ha indossato una preziosa spilla: è il ricordo di un giorno felice, un momento importante per lei.

A cura di Giusy Dente

Camilla in Fiona Clare

La coppia reale è alle prese con un impegno istituzionale importante. Carlo e Camilla sono volati a Parigi per una visita di Stato di tre giorni, rimandata per mesi a causa dei disordini nel Paese dovuti alla riforma delle pensioni. Il viaggio ha l'obiettivo di celebrare l'amicizia franco-britannica e fortificare i rapporti tra i due Paesi. Per l'occasione, Camilla ha cambiato il suo stile, rendendolo particolarmente chic ed elegante.

Il primo look di Camilla in Francia

Carlo e Camilla, giunti in Francia, sono stati accolti da Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. Look total pink per la regina, con immancabile cappellino. In serata la coppia reale è stata ospite di una cena di gala organizzata nella galleria degli specchi della reggia di Versailles. La regina ha indossato un principesco abito blu navy, coordinato a quello della première dame. Questo è uno dei suoi colori preferiti, il più ricorrente nella sua palette cromatica, sia durante le occasioni ufficiali che agli eventi pubblici. Viceversa, il bianco non è tra le nuance che sfoggia spesso, eppure l'ha scelta per la seconda giornata in Francia, risultando particolarmente chic.

Camilla in Fiona Clare

Camilla sceglie il bianco

È molto raro vedere la moglie di re Calo III vestita di bianco. Impossibile non ricordare il look sfoggiato nel giorno dell'incoronazione: in quel caso la regina ha optato proprio per un outfit candido, con ricami d'oro e tanti riferimenti simbolici. Non era stata affatto una scelta casuale, però: tutte le reali erano vestite di quel colore, per comunicare unità e compattezza familiare e per distinguersi da chi, invece, è più in basso nella gerarchia della royal family. Nel secondo giorno a Parigi, Camilla si è recata alla Bibliothèque Nationale de France.

Carlo e Camilla

Ha indossato un elegante soprabito bianco di Fiona Clare abbinato ad abito chemisier black and white dello stesso brand (il suo preferito), con scarpe nude e borsa Chanel. La regina ha aggiunto alcuni tocchi preziosi: il braccialetto blu Van Cleef & Arpels e una spilla di diamanti.

La spilla di Camilla

Il significato della spilla

La spilla appuntata al soprabito bianco un tempo apparteneva alla Regina Madre. L'accessorio pare sia stato realizzato da Cartier e veniva spesso indossato dalla moglie di Giorgio VI sulla tesa del cappello. Presenta un cristallo di rocca blu scuro circondato da motivi art déco. Il gioiello è stato regalato da Sua Maestà la Regina Elisabetta a Camilla il giorno in cui sposò Carlo nel 2005. Indossarla oggi significa ricordare quel giorno così significativo, per il loro amore, un amore a lungo contrastato a cui però il tempo ha dato ragione. Oggi sono ancora insieme, re e regina.