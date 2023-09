Camilla col mantello a Versailles: i gioielli di diamanti e zaffiri sono un omaggio a Elisabetta II Ieri sera Carlo e Camilla hanno partecipato alla cena di gala a Versailles durante la loro visita di Stato in Francia: ecco cosa ha indossato la regina e l’omaggio a Elisabetta II.

Il re Carlo III e sua moglie Camilla sono volati in Francia per l'attesa visita di Stato che li vedrà impegnati per tre giorni. Dopo essere stato rimandato per mesi a causa dei disordini dovuti alla riforma delle pensioni, il viaggio è cominciato ieri e si preannuncia leggendario, visto che ha l'obiettivo di celebrare e rinsaldare l'amicizia franco-britannica dopo gli anni di tensione dovuti alla Brexit e alla crisi migratoria. Al di là degli impegni istituzionali, ad attirare le attenzioni dei media sono i look principeschi ed eleganti sfoggiati dalla nuova regina inglese: dopo il total pink scelto per l'arrivo, ieri sera ha optato per un sofisticato abito-mantello griffato e non ha rinunciato a un tocco scintillante (con cui ha reso omaggio alla compianta Elisabetta II).

Chi ha firmato il look blu di Camilla

Ieri sera, in occasione della visita di Stato in Francia di Carlo e Camilla, si è tenuta una lussuosa cena di gala nella galleria degli specchi della reggia di Versailles. La regina ha puntato tutto sul blu navy, coordinandosi così con la première dame Brigitte Macron (anche lei in blu).

Carlo e Camilla con Emmanuel e Brigitte Macron

Si è affidata a Maria Grazia Chiuri di Dior, che ha realizzato per lei un lungo abito con cappa abbinata, per la precisione un modello dalla linea classica con scollo a V e un decoro intrecciato all'altezza del punto vita ripreso anche sugli orli del mantello. Décolleté di Eliot Zed e borsetta in tinta, capelli vaporosi e trucco appena accennato: l'outfit in "midnight blu" ricordava in modo impressionante alcuni dei look leggendari di Elisabetta II.

La regina Camilla in Dior

La storia della parure di diamanti e zaffiri

A rendere ancora più prezioso il look da sera di Camilla sono stati i gioielli con diamanti e zaffiri, per la precisione collana, bracciale e orecchini coordinati. Si tratta di pezzi unici della King George VI Sapphire Suite e nascondono una storia commovente. A inserirli nella collezione reale è stato re Giorgio VI, che nella metà del XIX secolo acquistò la parure da Carrington & Co. per regalarla alla figlia Elisabetta II in occasione del matrimonio col principe Filippo. Non sorprende, dunque, che la compianta regina li indossasse spesso per ricordare il defunto padre, soprattutto durante gli eventi storici, dai ritratti ufficiali ai banchetti di Stato. Col tempo, però, ha fatto leggermente modificare la parure, accorciando la collana, rimuovendo un braccialetto e facendo creare con il "ricavato" un grande pendente con zaffiro. Oggi Camilla è tornata a indossare quei preziosi, rendendo così omaggio alla precedente e leggendaria regina.