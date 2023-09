La regina Camilla arriva a Parigi in total pink (ma rischia di perdere il cappellino) La regina Camilla è appena arrivata a Parigi con Carlo, per i prossimi tre giorni sarà in Francia per una storica visita di Stato. Non appena uscita dall’aereo, però, ha rischiato un piccolo incidente di stile col cappellino.

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo III e sua moglie Camilla sono volati in Francia per una storica visita di Stato che punta a celebrare e rinsaldare l'amicizia franco-britannica dopo gli anni di tensione legati alla Brexit e alla crisi migratoria. Il viaggio era stato organizzato lo scorso marzo ma è stato poi rinviato a causa dei disordini dovuti alla riforma delle pensioni. Ora il programma di impegni reali è fittissimo: i sovrani inglesi parteciperanno a una cerimonia all'Arco di Trionfo, sfileranno in auto sugli Champs-Élysées e concluderanno la giornata con una cena di Stato. La regina non ha rinunciato all'eleganza e ai colori accesi in un'occasione tanto importante, per l'arrivo a Parigi ha scelto il total pink ma ha rischiato un piccolo incidente di stile.

Camilla a rischio incidente di stile

Carlo e Camilla sono appena arrivati a Parigi, dando così ufficialmente il via al viaggio di Stato che li vedrà impegnati per tre giorni. Ad attivare le attenzioni dei media è stata soprattutto la regina, che non appena uscita dall'aereo che l'ha portata in Francia si è ritrovata ad affrontare dei piccoli "inconvenienti". A causa del vento forte ha dovuto rallentare il passo, costringendo anche il marito a fermarsi sotto la scalinata per aspettarla. La cosa "drammatica" è che ha sfiorato l'incidente di stile con la gonna che si alzava e il cappellino che stava per volare via. Per fortuna alla fine tutto si è risolto per il meglio: aiutandosi con le mani, Camilla è riuscita a evitare ogni tipo di figuraccia.

Camilla rischia l’incidente di stile

Perché Camilla ha scelto il total pink

Per l'arrivo a Parigi la regina Camilla ha scelto un adorabile look total pink, certa del fatto che la nuance non l'avrebbe fatta passare inosservata. Che lo abbia fatto o meno per rendere omaggio a Elisabetta II (che indossava sempre colori sgargianti per essere riconoscibile in pubblico), non importa, la cosa certa è che ha sfoggiato il capo più amato dalle Royals inglesi, il coat dress. Ha optato per un modello dalla silhouette scampanata di Fiona Clare arricchito da dettagli di raso sia sulle maniche che sui baveri e per completare il tutto ha scelto una borsetta color fango di Charlotte Lizbth e dei décolleté di camoscio coordinati col tacco basso. Il cappellino rosa "incriminato"? È in pieno stile britannico, firmato Philip Treacy e decorato con una serie di fiori in tinta. Non sono mancati gli accessori da lady, dalla collana di perle a quattro fili al foulard abbinato ma portato tra le mani. Cosa indosserà la regina per l'attesa cena di Stato?