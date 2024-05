video suggerito

La regina Camilla ricicla la spilla dell'incoronazione per il party in giardino a Buckingham Palace La regina Camilla ha preso parte insieme a re Carlo al primo party in giardino della stagione organizzato a Buckingham Palace: per l'occasione la sovrana ha sfoggiato un abito bianco e degli accessori dal significato speciale.

A cura di Arianna Colzi

La regina Camilla

Tornano le feste in giardino a Buckingham Palace. Il primo evento della stagione estiva arriva a pochi giorni dal primo impegno pubblico di re Carlo da quando, lo scorso 5 febbraio, aveva annunciato la sua malattia. Il 30 aprile, infatti, Carlo e la regina Camilla hanno visitato il Macmillan Cancer Centre dell'University College Hospital di Londra: con la sua prima apparizione da quando ha iniziato a sottoporsi alle cure contro il cancro, il sovrano ha rassicurato i britannici, mostrandosi entusiasta di poter finalmente presenziare a un impegno istituzionale, come poi ha confermato Camilla. Per il primo Royal Garden party della stagione, la regina era raggiante: per l'occasione ha riciclato sia il cappello sia la spilla, sfoggiata un anno fa nel giorno dell'incoronazione.

La tradizione delle feste in giardino

La coppia reale ha aperto le porte di Buckingham Palace per il primo garden party della stagione. Le feste in giardino – durante le quali vengono servite, stando a quanto riporta il sito web della Famiglia Reale, circa 27mila tazze di tè e 20mila fette di torta – sono una grande tradizione per la Corona britannica. Fin dagli anni Sessanta del 1800, queste sono un modo per il re di conoscere i membri della comunità. Nei mesi primaverili ed estivi, il re o la regina ospita tradizionalmente tre feste in giardino a Buckingham Palace e una al Palazzo di Holyroodhouse in Scozia. Ogni anno oltre 30mila ospiti sono invitati a trascorrere il pomeriggio nei pittoreschi giardini delle residenze reali.

Camilla e Carlo arrivano alla festa a Buckingham Palace

Chi ha realizzato il cappello di Camilla

La prima festa in giardino della stagione ha visto la regina Camilla scegliere un abito midi bianco a pieghe blu firmato Fiona Clare Couture, sormontato da un cappello bianco e nero che aveva indossato già in occasione del Royal Ascot del 2023. A realizzare il cappello è stato Philip Treacy, designer di fama internazionale per via delle sue creazioni indimenticabile. È stato il sarto britannico a realizzare il bouquet di fiori che ha sfoggiato Zendaya al Met Gala 2024

La spilla della regina Camilla

Il significato della spilla di Camilla

Oltre ai soliti gioielli che la regina ama indossare, come il bracciale con i ciondoli a forma di quadrifogli o quello a forma di cuore, agli esperti di Royal Family non è sfuggito il significato della spilla della Regina. Camilla ha indossato la spilla Cullinan V, un gioiello a forma di cuore appartenuto alla Regina Mary, ricevuto in dono dal Governo e dal popolo sudafricano. La spilla è stata indossata dalla regina Mary nel 1910 e poi nel 1937 quando la pietra al centro della spilla venne incastonata nella corona per il giorno dell'incoronazione. L'accessorio venne poi lasciata in eredità alla regina Elisabetta II nel 1953.

La regina e il re al garden party a palazzo