Nuove immagini di Kate Middleton in pubblico, ma il gossip non si ferma: “Non è lei” Le nuove immagini dovrebbero tranquillizzare i rumors sullo stato di salute di Kate Middleton anche se i dubbi restano. Si tratta, ad ogni modo, di un comportamento abbastanza straordinario per una principessa reale, catturata come un normalissimo vip mentre va a fare la spesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Questa mattina il Sun apre con un clamoroso video che mostra Kate Middleton sorridente mentre è accompagnata dal principe William durante una giornata di shopping. Shopping molto particolare, considerato che la coppia usciva da un negozio di prodotti agricoli. Dovrebbe bastare questo per fermare i teorici della cospirazione sulle condizioni di salute della futura regina: "Finalmente tutti si daranno una regolata", è la voce che arriva da Kensington Palace ma la verità è che anche da queste immagini permangono forti dubbi: "Non è lei!", è l'impressione che arriva dal mondo dei social.

La reazione da Kensington Palace

Nel video pubblicato da The Sun, la Principessa del Galles sorride e sembra essere in buona salute godendosi una bella giornata di sole, tipica per questo inizio di primavera. Le immagini, stando a quanto dichiarato dal tabloid, risalirebbero a sabato pomeriggio. Kensington Palace non ha commentato ufficialmente le immagini ma secondo il Daily Mail e secondo il Telegraph, a palazzo sono convinti che questo video dovrebbe mettere a tacere le preoccupazioni sulla sua salute e screditare le teorie del complotto che stanno circolando su di lei. Il punto è che che questo video potrebbe legittimamente sortire gli stessi effetti della foto modificata. Altro che sparigliare le teorie della cospirazione.

"Il corpo non mostra segni di fragilità"

Un'esperta di linguaggio del corpo, Judi James, è intervenuta al MailOnline per analizzare i movimenti di Kate Middleton: "Appare rassicurante per tutti perché la camminata di Kate non mostra segni di fragilità". E ancora: "Kate cammina avanti rispetto a William, fa passi abbastanza grandi che suggeriscono un buon stato di salute. William, invece, tiene parzialmente nascosto il viso sotto al cappello, ha la testa abbassata, questo suggerisce il desiderio di far vedere sua moglie". Si tratta, ad ogni modo, di un comportamento abbastanza straordinario per una principessa reale, catturata come un normalissimo vip mentre va a fare la spesa.