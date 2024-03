Kate Middleton avvistata con William mentre fa la spesa: “Sembrava felice, sana e serena” Secondo The Sun, Kate Middleton sarebbe stata avvistata mentre faceva la spesa con William. Perché non ci sono foto della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

William e Kate, foto d'archivio

Continuano le indiscrezioni su Kate Middleton, alcune preoccupanti altre decisamente più rassicuranti. Nelle ultime ore, The Sun sostiene che la principessa di Galles sia stata avvistata insieme al marito William nel negozietto di una azienda agricola poco distante dall'Adelaide Cottage, la loro residenza.

Come sta Kate Middleton e cosa dicono le ultime indiscrezioni sul suo conto

Secondo quanto riporta The Sun, William e Kate avrebbero trascorso la giornata di sabato fuori dalla loro residenza. Prima si sarebbero recati a guardare i loro figli, George, Charlotte e Louis, praticare sport, poi il Principe e la Principessa di Galles sarebbero stati avvistati nel negozio della loro azienda agricola preferita a Windsor. Una persona presente ha raccontato a The Sun che la principessa sembrava in buona forma. Le sue parole suonano rassicuranti, dopo l'intervento all'addome subito da Kate:

Dopo tutti i pettegolezzi che sono circolati su di lei, sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate stava facendo la spesa con William e sembrava felice. Stava bene. I figli non erano con loro, ma è un ottimo segno che lei sia sana abbastanza da fare un salto a fare la spesa.

Perché (al momento) non esistono foto di questo avvistamento di Kate e William

Secondo questa fonte, dunque, Kate Middleton sarebbe apparsa "felice, in salute e serena" mentre faceva la spesa con William nella giornata di sabato 16 marzo. Una notizia che di certo rasserenerà gli animi di coloro che sono preoccupati per la salute di Kate. Tuttavia, dopo le teorie del complotto circolate a seguito della pubblicazione di una foto di famiglia modificata, di sicuro qualcuno obietterà che non esistono foto di questo presunto avvistamento. The Sun sostiene:

Non sono state fatte foto alla coppia per aderire alla richiesta di privacy mentre Kate si prende il tempo per guarire.

L'ultima volta che Kate Middleton è stata vista in pubblico in una circostanza ufficiale era nel giorno di Natale. A gennaio l'intervento. Il suo ritorno in pubblico è atteso, secondo indiscrezioni, per il giorno di Pasqua quando dovrebbe recarsi in chiesa con la famiglia.