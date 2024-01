Le migliori suite del mondo per una vacanza da sogno: nella classifica 4 sono in Italia Quali sono le strutture perfette per una vacanza da sogno? Nella lista delle 100 migliori suite del mondo, 4 sono in Italia (Venezia, lago di Como, Roma, Ischia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Villa Rosa, JW Marriott Venice Resort & Spa

Si chiama "viaggio della vita": quello a lungo agognato, quello atteso e desiderato, pianificato nel tempo in ogni minimo dettaglio per realizzare un'esperienza perfetta e indimenticabile. Spesso si tratta di mete lontane, altre volte di luoghi paradisiaci che necessitano di un budget consistente: ma un appassionato è disposto a tutto pur di realizzare il proprio sogno a cinque stelle! La rivista di viaggi di lusso Elite Traveller ha stilato un elenco delle suite esclusive più belle al mondo per il 2024, le migliori per una vacanza memorabile. L'elenco tiene conto di diversi requisiti: sono stati presi in esame la privacy, l'occhio alla sostenibilità, la cucina raffinata, il prezzo, la posizione. La più costosa della lista costa oltre 100 mila euro a notte ed è dotata di campo da basket e ben 28 televisori! Si tratta della Penthouse Suite presso The Post Oak Hotel (Uptown Houston). Spiccano, tra le destinazioni, le Maldive e gli USA, ma su 100 strutture 4 sono italiane.

Bellini Suite, Passalacqua (Lago di Como)

Aperto nel 2022, Passalacqua in poco tempo si è imposto come una destinazione prestigiosa e amatissima, vincendo premi e riconoscimenti. È stato inserito anche nella classifica di Elite Traveller, conquistato dal lusso e dall'eleganza di questi spazi: un palazzo del XVIII secolo trasformato in hotel da 24 camere. La sontuosa suite dispone di un salone di ricevimento con letto matrimoniale, soffitti a volta altissimi, uno splendente lampadario di Murano, spettacolare vista sul Lago di Como.

Passalacqua

Villa Rosa, JW Marriott Venice Resort & Spa (Venezia)

Il JW Marriott Venice Resort&Spa mette a disposizione dei suoi ospiti una lussuosa villa multilivello con tre camere da letto, tre bagni, un soggiorno, sala da pranzo con cucina separata, studio e salotto. All'esterno, dispone di ampio giardino e piscina.

Leggi anche Le 100 migliori città del mondo: la prima italiana in classifica è Roma

JW Marriott Venice Resort & Spa

Grand Suite, Hotel Mezzatorre (Ischia)

La Grand Suite di questo hotel partenopeo misura 80 mq; dispone di letto a baldacchino e di una vasca da bagno che affaccia direttamente su una finestra panoramica da cui si vede il mare e il Golfo di Napoli. Il leggendario Mezzatorre Hotel è sempre stato un punto di riferimento per gli amanti del relax e del benessere, grazie alle vicine terme, dove ritrovare la pace tra un fango curativo e un bagno in acque ricche di minerali.

Hotel Mezzatorre

Royal Suite, The St. Regis (Roma)

Camino, vasca idromassaggio, pianoforte, regali di benvenuto, maxi finestre con vista, mobili antichi: la Royal Suite di questa prestigiosa struttura della Capitale dispone davvero di tutti i comfort. Il St. Regis è l'emblema dell'opulenza, in una posizione privilegiata: affacciato su Piazza della Repubblica e sulle Terme di Diocleziano, nel cuore della città storica. Ciò che vediamo oggi è il frutto di un ampio restauro multimilionario dei sontuosi interni, un arredamento ispirato alla Belle Époque pieno di opere d'arte. Il prezzo supera i 9000 euro a notte, nella suite.

The St. Regis