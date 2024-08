video suggerito

La classifica degli hotel di lusso: qual è il più esclusivo d’Italia (da 12 mila euro a notte) Forbes Italia ha stilato la classica dei tre hotel più costosi al mondo. Uno è europeo. Ha anche identificato il più esclusivo d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @galleriavikmilano

Forbes Italia ha stilato la classica dei tre hotel più costosi ed esclusivi al mondo. Sul podio ci sono tre lussuose strutture di New York, Ginevra e Las Vegas. L'Italia non è nell'elenco, ma anche il Belpaese vanta alberghi rinomati e prestigiosi, frequentati da celebrity provenienti da ogni parte del mondo che soggiornano qui per godere delle sue bellezze. Uno in particolare spicca su tutti e i suoi prezzi sono persino "abbordabili" se paragonati a quelli dei tre hotel precedenti.

La classifica di Forbes Italia

Sul gradino più basso del podio c'è The Mark Hotel dell'Upper East Side di New York. Questo famoso hotel a cinque stelle è frequentato da star del calibro di Oprah Winfrey, Emma Watson e Selena Gomez. La sistemazione più prestigiosa è quella nella penthouse di mille metri quadrati al 16esimo piano, con terrazza di 250 mq che affaccia direttamente su Central Park, disegnata dal designer Jacques Grange. La media dei prezzi si aggira intorno ai 75 mila dollari per una sola notte.

Instagram @themarkhotelny

Si aggiudica la medaglia d'argento un albergo europeo: si tratta dell'Hotel Président Wilson di Ginevra. Sono clienti abituali Michale Douglas, Rihanna, Matt Damon e Céline Dion. Qui la sistemazione più lussuosa e decisamente per pochi è la suite da 80.000 euro a notte. All'interno c'è davvero di tutto, persino una sala biliardo e un telescopio, per i visitatori più romantici desiderosi di guardare il cielo e le stelle. La struttura vanta la presenza di un famosissimo ristorante stellato: è Bayview Restaurant di Michel Roth.

Instagram @palms

Ma quindi qual è l'hotel più costoso del mondo? Si trova a Las Vegas ed è il Palms Casino Resort. Il vanto di questa struttura è la presenza di numerose opere d'arte. Qui sono infatti custodite ben sei opere originali dell'artista britannico Damien Hirst. I più facoltosi, desiderosi di vivere un'esperienza extra comfort, possono prenotare l'enorme attico da 2.500 mq con tanto di pista da bowling: costa "appena" 100.000 dollari a notte. La tariffa include anche 10.000 dollari per tentare la fortuna al casinò.

Instagram @galleriavikmilano

L'hotel più esclusivo d'Italia

Forbes ha rivelato anche dove si trova e quanto costa l'hotel più esclusivo d'Italia. È Town House Galleria di Milano, il primo ad aggiudicarsi 7 stelle: si trova all’interno della Galleria Vittorio Emanuele, con camere che affacciano direttamente sul Duomo o sul Teatro alla Scala. Ogni stanza è arredata in modo diverso dalle altre, con una grande attenzione all'arte e al design, al punto da essere considerato un vero e proprio museo. Qui le suite sono prenotabili a 12.000 euro a notte.