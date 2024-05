video suggerito

Quanto costa dormire in un hotel 3 chiavi Michelin: gli 8 alberghi in Italia che hanno ricevuto il premio Otto alberghi sono stati premiati con le prestigiose tre chiavi Michelin, un riconoscimento che presuppone un soggiorno unico: dalla Toscana a Venezia, passando per Capri, ecco quali sono.

A cura di Arianna Colzi

L'hotel Castello di Reschio

Pochi giorni fa sono state comunicate le Chiavi Michelin. Si tratta di un riconoscimento prestigioso conferito dall'omonima guida nel settore dell'hospitality, l'equivalente delle Stelle nell'ambito della ristorazione. Otto strutture si sono aggiudicate il massimo del punteggio possibile, tre Chiavi, che indicano un soggiorno unico. Questi hotel sono distribuiti tra Campania, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

1. JK Place Capri, Campania

Il JK Place Capri è un boutique hotel sul mare, che si affaccia sul porto di Marina Grande. L'edificio nasce nel 1878 come dimora privata, Villa Bevaro, e oggi conta 22 camere firmate dall'architetto Michele Bönan. Lo stile dell'albergo risente dell'influenza dell'arredamento inglese. L'attico meraviglioso è dotato di una grande terrazza da cui si può ammirare tutto il Golfo di Napoli. L'esperienza in questo hotel a 5 stelle vale un viaggio a sé.

Uno dei salotti dell' JK Capri | Foto JK Capri

Il prezzo per una camera matrimoniale classica è di 1550 euro, mentre quello per una Deluxe è di 2100 euro a notte: come ogni stanza, anche queste tipologie hanno un balcone da cui è possibile affacciarsi. Il prezzo per un appartamento – che può essere la JK Master Room e la JK Penthouse room – con vista costano rispettivamente 3055 e 3591 euro a notte. Un soggiorno da sogno e per pochi portafogli.

La vista da uno dei balconi

2. Il San Pietro, Positano, Campania

Poco distante dall'hotel precedente, sulla Costiera amalfitana, a Positano, troviamo Il San Pietro è il simbolo dell'architettura locale, abbarbicata sulle rocce e affacciata sul mare. L'ingresso è segnato da una piccola cappella del XVII secolo dedicata a San Pietro: la struttura si sviluppa scendendo lungo la scogliera e adagiandosi alla parete. Esistono diversi tipi di camere in questo lussuosissimo hotel, dalla semplice camera classic, dotata di piccolo balconcino affacciato sul golfo, fino all'iconica Suite Virginia. Pernottare nella stanca Classic costa 2.510 euro a notte. Poi passiamo a quella Deluxe a 3.160 euro a notte, fino alle due soluzioni più lussuose dell'hotel: la Camera Prestige vista Positano e la Suite Virginia.

Hotel Il San Pietro | Foto Il San Pietro

La stanza Prestige vista Positano è di fatto un appartamento visto che è 85 metri quadrati. Ha un terrazzo privato con tavolini vista mare con vista sull’arcipelago de Li Galli e Capri.. Disegnata dalla designer di interni Fausta Gaetani, la camera è dotata di doccia e vasca in marmo italiano. Questa suite costa, per una notte, 5260 euro. La Suite Virginia occupa un intero piano con ingresso dedicato per la piscina panoramica e accesso diretto con ascensore dalla hall. Anche questa stanza è stata ridisegnata con tema marino da Gaetani. Tutti gli arredi evocano l'atmosfera della costiera. La doccia con vista mare è un gioiello, così come incantevole è la vista su Praiano che si gode dalla terrazza. Una notte in questa stanza costa 6mila euro.

Il San Pietro Positano | Foto Il San Pietro

3. Corte Della Maestà, Civita di Bagnoregio, Lazio

Nella meravigliosa Città che muore, Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, troviamo un boutique hotel da sogno: la Corte della Maestà. Quattro suites ricavate nell'antica residenza vescovile della città: la Badessa, la Sonnambula, la Scrittrice e l'Intrusa vi accoglieranno per questo soggiorno senza tempo. Gli spazi sono arredati con la collezione di oggetti d'arte e antiquariato dei proprietari. I prezzi delle quattro camere vanno dai 540 euro a notte de La Badessa fino ai 440 euro de L'Intrusa.

Il letto a baldacchino in una delle stanze | Foto Corte della Maestà

Ogni stanza ha un significato e racchiude nel suo arredamento un omaggio, come si evince dal nome. Il letto a baldacchino è appartenuto alla badessa di un monastero ed è un omaggio a La Badessa di Castro dell'opera di Stendhal. La Sonnambula, invece, ricorda gli arredi dell'Ottocento e la tradizione lirica italiana con un meraviglioso letto a baldacchino. La Scrittrice, invece, riproduce la carta da parati che rivestiva lo studio di Virginia Woolf ed è dotata di terrazzo privato.

La Scrittrice | Foto Corte delle Maestà

4. Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Umbria

All'interno di una meravigliosa tenuta sulle colline dell'Umbria, l'hotel Castello di Reschio è un gioiello che merita il viaggio. Restaurato per volere dei proprietari, all'interno la proprietà troviamo anche quattro case da affittare. Immerso nel verde, il castello del X secolo ospita diverse camere. Le Rooms vanno dal piano terra al secondo piano e sono l'offerta più economica per pernottare qui, visto che una notte di soggiorno costa 925 euro.

Suites San Michele | Foto Il Castello di Reschio

Le stanze più iconiche e indimenticabili, però, sono la Suites San Michele, la Grand Suites e la Tower Suites che rispecchiano l'anima del castello. Situata fuori dai bastioni del Castello, la San Michele si trova nella sagrestia accanto all'omonima chiesa, così come le altre stanze di questo tipo, due di queste con giardino privato. Una notte qui costa 1275 euro. Per quanto riguarda la Grand Suites, il termine stesso indica gli ampi spazi di cui è dotata la camera: il prezzo per una notte parte da 2135.

La grand suites de il Castello di Reschio | Foto Il Castello di Reschio

La stanza più scenica del castello, però, è la Tower Suites. Nella torre eretta nel 900 D.C. troviamo una suite con due camere che si dispiegano lungo i cinque piani della torre, con tanto di terrazza panoramica in cima: un gioiello dove contemporaneo e medievale si uniscono generando un capolavoro d'arredamento. Una notte qui costa 3975 euro. Prima di lasciare l'hotel-castello, non possiamo non menzionare la piscina che sembra fuoriuscire dal prato, che sfiora solo leggermente.

La piscina dell'hotel | Foto Castello di Reschio

5. Casa Maria Luigia, Modena, Emilia-Romagna

Casa Maria Luigia è una casa di campagna nota soprattutto per l'uomo che l'ha progettato: lo chef stellato Massimo Bottura. 12 camere arredate all'interno di questa dimora dal sapore quasi bucolico. Dal cottage alla penthouse, sono diversi i tipi di stanza che Casa Maria Luigia offre ai suoi ospiti. Il prezzo base per una sistemazione è di 800 euro a notte. Non mancano poi le esperienze da fare durante il soggiorno e un pranzo o una cena a Francescana at Casa Maria Luigia. Qui si potrà gustare un menù di 9 portate con alcuni dei piatti che hanno fatto la storia di Osteria Francescana.

Il cottage a Casa Maria Luigia | Foto Casa Maria Luigia

6. Rosewood Castiglion Del Bosco, Montalcino, Toscana

Sulle colline tra Siena e Arezzo troviamo Rosewood Castiglion Del Bosco. All'interno di una tenuta di circa 200 ettari, che include anche un'azienda vinicola, si trova questo meraviglioso hotel. All'interno troviamo anche il ristorante stellato Michelin, con tanto di orto biologico e una scuola di cucina. Un modo sicuramente extra lusso per godersi il panorama toscano limitrofo.

Villa Agresto | Foto Rosewood Castiglion Del Bosco

Dalla Junior Suite, l'offerta di partenza tra le varie camere extra lusso, alle quattro ville che ospitano fino a dieci persone, l'offerta si diversifica. Si va da una base di 2.136 euro a notte, fino alla Terrace Suite (3.749 euro a notte), una camera sottotetto con tanto di terrazza dove potersi rilassare.Tra le ville, Villa Agresto può ospitare fino a 12 persone con sei camere da letto. Con un uliveto privato e jacuzzi esterna è un vero sogno a occhi aperti.

7. Aman Venice, Venezia, Veneto

In un palazzo rinascimentale conservato in maniera eccellente, si trova uno dei resort più incredibili di Venezia. Le stanze dei grandi artisti italiani come Sansovino e Tiepolo, impreziosiscono gli spazi mozzafiato. Gli arredi contemporanei si armonizzano con i lampadari, le boiserie, le chinoiserie e i soffitti affrescati. Tra le suite non manca la vista sul Canal Grande.

Una stanza all'Aman Venice | Foto Aman Venice

L'Alcova Tiepolo Suites permette di dormire proprio sotto il soffitto affrescato dal Tiepolo. Il costo? 7950 euro a notte in alta stagione. La camera standard, invece, che si affaccia sul palazzo costa 2.400 euro a notte.

Una stanza con le opere del Sansovino | Foto Aman Venice

8. Cipriani, a Belmond Hotel, Venezia, Veneto

Ultimo ma non ultimo, tra gli hotel che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento delle tre Chiavi Michelin non manca il celebre Cipriani. All'interno di Palazzo Vendramin, residenza del 15esimo secolo, si trova uno degli alberghi più romantici al mondo. Le suites, che si affacciano sulla laguna di Venezia, partono dalla Junior Suites che si affaccia sui giardini Canova o sulla laguna stessa: per una notte il costo è di 2.400 euro. La Suite Dogaressa offre una vista su Piazza San Marco e sul Palazzo Ducale attraverso grandi finestre gotiche. Il prezzo? 9mila euro per una notte, compresa la colazione nei giardini o sul canale affacciandosi dalla Giudecca.

La Suite Dogaressa