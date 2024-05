Gli alberghi migliori d’Italia per la guida Michelin: dove si trovano gli hotel premiati con tre Chiavi

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Anche gli hotel ora riceveranno un riconoscimento dalla Guida Michelin. Oltre ai ristoranti saranno menzionate le strutture alberghiere che vengono premiate da una a tre Chiavi, l'equivalente delle stelle. Dopo essere stata stilita in Francia, Stati Uniti e Spagna, la novità arriva anche in Italia e verrà inserita a partire da novembre, nell'edizione 2025 de la Rossa, dopo un lavoro durato 4 anni e comprende 146 alberghi in Italia. I riconoscimenti sono stati consegnati alle strutture in grado di offrire un'esperienza straordinaria e che sono una vera e propria meta di viaggio. La Guida Michelin offre così un servizio ancora più completo, affermandosi come punto di riferimento internazionale del settore.

Quali sono i criteri per ottenere le Chiavi

Per selezionare gli alberghi in una prima rosa di 6mila strutture, di cui cinquecento in Italia sono stati valutate l'eccellenza nell'architettura e nell'interior design, qualità del servizio, individualità e personalità, rilevanza della struttura nell'ambito della località in cui si trova e rapporto tra prezzo ed esperienza offerta. Quello che si è ricavato è stata un'ampia offerta di concept e alloggi, da edifici storici a quelli più moderni e di tendenza, dagli agriturismi più intimi ai Grand Hotel di fama mondiale. "Ogni struttura premiata con una, due o tre Chiavi Michelin è un gioiello gestito con talento da grandi professionisti", ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida.

Il J.K. Palace di Capri

Una Chiave Michelin: un soggiorno speciale

Ottengono una chiave gli alberghi che rappresentano un vero gioiello per carattere e personalità. In grado di offrire qualcosa di nuovo e di diverso, oppure essere tra i migliori nel suo genere. Queste strutture offrono un servizio sempre all'altezza e molto di più rispetto ad altre con un prezzo simile. A ricevere questo riconoscimento 107 strutture ben distribuite su tutto il territorio italiano, con una prevalenza in Toscana che ne vanta 24.

Casa Maria Luigia a Modena

Due Chiavi Michelin: un soggiorno eccezionale

Per conquistare due Chiavi bisogna trovarsi in un luogo straordinario sotto ogni punto di vista, in grado di offrire un'esperienza memorabile. La struttura deve vantare carattere e personalità, oltre che essere gestito con passione e cura. Design e architettura si caratterizzano per il pregio e il legame con il territorio in cui l'albergo sorge. Sono 31 gli hotel a cui sono state assegnate le due Chiavi, in Campania, Toscana, Valle d'Aosta, Lazio, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Umbria e Veneto.

Aman Venice a Venezia

Tre Chiavi Michelin: un soggiorno unico

Si tratta delle strutture più confortevoli, che si caratterizzano per servizio, stile ed eleganza. L'albergo è in sé una destinazione e ha tutti gli elementi per far sì che ogni soggiorno sia indimenticabile. A vantare tre Chiavi solo 8 strutture in Italia in Campania, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Entrano nella lista il JK Place Capri sull'isola affacciata al Golfo di Napoli, poco distante Il San Pietro di Positano, in Costiera Amalfitana. Nel Lazio troviamo Corte della Maestà nel borgo medievale di Civita di Bagnoregio e in Umbria il Castello di Reschio a Lisciano Niccone. In Toscana a Montalcino si trova il Rosewood Castiglion Del Bosco, mentre salendo più a nord, a Modena in Emilia-Romagna c'è Casa Maria Luigia. Il Veneto vanta due strutture, entrambe a Venezia l'Aman Venice e il Cipriani, A Belmond Hotel.