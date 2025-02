video suggerito

Milano supera Roma e Firenze: è la capitale degli hotel a cinque stelle del 2025 Volete organizzare una vacanza all'insegna del lusso? Potete puntare su Milano, che si è appena aggiudicata il titolo di capitale degli hotel a 5 stelle.

A cura di Valeria Paglionico

Casa Brera

Dove organizzare una vacanza all'insegna del lusso? A Milano, che si è appena aggiudicata il titolo di capitale degli hotel a 5 stelle, superando le rivali Roma, Venezia e Firenze. Solo nel 2024 il capoluogo lombardo ha registrato un record di oltre 9 milioni di turisti (provenienti principalmente da America, Europa e paesi scandinavi) con soggiorni medi di 2 notti, prova del fatto che non si tratta più solo di viaggi di lavoro. Complici le Olimpiadi invernali Milano-Cortina previste per il 2026, questi numeri sono inoltre destinati a crescere. Ecco quanti sono i luxury hotel già presenti in città e quelli che sono in costruzione.

Quanti sono gli hotel di lusso a Milano

Da quando ha ospitato Expo negli scorsi anni, Milano è diventata la meta preferita dagli amanti del lusso che vogliono organizzare una vacanza in Italia, basti pensare che nel post-pandemia si è registrata una media di occupazione delle camere degli hotel all'80%.

Four Seasons Milano

Come spiegato da Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, sono moltissimi i grandi marchi nazionali e internazionali che hanno deciso di investire sul capoluogo lombardo: attualmente sono 30 gli alberghi a 5 stelle presenti in città ma la cifra è destinata a salire. Mandarin Oriental e Four Seasons sono solo due delle prestigiose aziende del settore alberghiero che hanno scelto Milano per il debutto in Italia.

Mandarin Oriental Milano

I prezzi degli hotel a 5 stelle di Milano

Quanto costa un hotel a 5 stelle a Milano? Bisogna fare una distinzione tra strutture extra lusso (con tariffe che partono da minimo 800 euro a notte) e strutture di lusso ma più accessibili, i cui prezzi partono da 500 euro.

Bvlgari Hotel

Il Mandarin Oriental, il Four Seasons e il Bulgari sono tra i più richiesti grazie alla loro posizione strategica e ai loro servizi esclusivi, mentre ta le "new entry" destinate a spopolare ci sono Palazzo Cordusio Gran Melià, Casa Brera del gruppo Marriott e Nemi in via Cellini. Prossimamente, inoltre, apriranno anche un nuovo W Hotel in corso Matteotti, l'Edition Hotel in corso di Porta Romana, il Soho House in via Mascagli, le suite di The Plein Hotel e il The Carlton, che sostituirà il Baglioni di via Senato.

Palazzo Cordusio Gran Melià