Vacanza low cost nei Paesi più economici del mondo: dove andare nel 2025 per risparmiare Ecco la classifica dei Paesi col budget giornaliero medio più basso a persona, perfette per una vacanza all'insegna del risparmio.

A cura di Giusy Dente

Vientiane, capitale del Laos

Una vacanza con budget illimitato: sarebbe un vero e proprio sogno! Per chi non ha questa fortuna, calcolare bene le spese diventa uno step fondamentale, quando si organizza un viaggio. Bisogna calibrare bene ciò che si spende per il trasporto, per l'alloggio, per la permanenza sul posto, per il cibo, per gli eventuali souvenir da portare a casa, per il divertimento e le escursioni. Avere le idee chiare su quanto si alleggerirà il portafogli è un modo per non sprecare soldi, per far quadrare il bilancio senza tornare a casa col conto in rosso. Ecco quindi in aiuto dei viaggiatori più attenti al risparmio, l'elenco delle mete da tener presente nel 2025, quelle più economiche e all'insegna del risparmio, perfette per scoprire un nuovo Paese senza spendere una fortuna.

Come si è svolto lo studio

HelloSafe è una piattaforma che dà consigli ai viaggiatori. Ha condotto uno studio per determinare in quale parte del mondo si ha il budget giornaliero medio più basso per una persona: alcune sono particolarmente convenienti, perfette per un turista che ha tanta voglia di esplorare ma al tempo stesso anche l'esigenza di risparmiare. Lo studio è stato condotto sulla base di molteplici fattori presi in considerazione per fornire un quadro il più accurato possibile del budget di viaggio medio richiesto per un soggiorno turistico per una persona in un dato Paese.

Lago Kivu, Ruanda

Questo budget include quindi diverse voci di spesa:

alloggio o prenotazione alberghiera

spese alimentari basate sugli indici CPI (indice dei prezzi al consumo) locali e sui costi dei ristoranti

costi di trasporto all'interno del paese (aereo, treno, autobus, taxi)

spese per visite e attività turistiche in loco

Bottom Bay, Barbados

Non include il costo del trasporto. Lo studio è il frutto di una metodologie di lavoro combinata, di due modelli. Da un lato un approccio oggettivo, quindi utilizzando l'intelligenza artificiale, che ha analizzato decine di migliaia di offerte di alloggio, ristorazione e trasporto in ciascuno dei Paesi menzionati, così da stabilire livelli di budget medi in ciascuna delle categorie di spesa. Dall'altro lato un approccio soggettivo, quindi il peso che ha una certa attività (come può essere per esempio una crociera sul Nilo) nel momento in cui viene scelta da un numero particolarmente elevato di turisti.

Berna, Svizzera

Quali sono i Paesi dove si risparmia di più

In cima alla lista c'è il Laos: qui la spesa media giornaliera per un viaggiatore è di appena 12 euro. Al secondo posto c'è il Kazakistan, dove la spesa media al giorno è di 16,82 euro e al terzo posto c'è il Ruanda, dove si spendono al giorno 19,22 euro. Decisamente fa al caso di turisti più facoltosi Barbados, che chiude l'elenco coi suoi 300 euro al giorno. Sul fronte europeo i Paesi da evitare sono Svizzera, Liechtenstein e Monaco. Seguono sul fronte europeo Francia, Islanda, Lussemburgo, Grecia, Regno Unito e undicesima l'Italia, con un budget giornaliero a persona di 150 euro. Le isole caraibiche sono in cima alla lista delle destinazioni più care per l'alloggio: fino a 200 euro a persona, per una sola notte. Laos, Mongolia e Georgia sono invece i tre Paesi con gli alloggi più convenienti al mondo.

Castello di Elmina, Ghana

I Paesi da visitare nel 2025 per risparmiare

Laos

Kazakistan

Ruanda

Ghana

Mongolia

Armenia

Burkina Faso

Georgia

Mali

Birmania

Haiti

Malawi

India

Nepal

Serbia