Baby Vittoria è “tutta la mamma”: l’adorabile t-shirt per l’estate è un omaggio a Chiara Ferragni Baby Vittoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più trendy. Il nuovo accessorio arrivato nel suo armadio? La t-shirt che rende omaggio alla mamma Chiara Ferragni.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tornati a Milano dopo il lungo weekend trascorso a Forte dei Marmi. Tra mattinate al mare, eventi glamour in spiaggia e bagni in piscina hanno dato una piccola anticipazione dell'estate e Chiara Ferragni ne ha approfittato per presentare un nuovo progetto, il Chiara Ferragni Summer Tour che la vedrà girare per l'Italia col suo brand. La protagonista indiscussa della breve vacanza è stata però la piccola Vittoria, apparsa adorabile con un coloratissimo cappello crochet. Ora che ha ripreso la sua normale quotidianità casalinga non ha rinunciato agli accessori trendy: ecco cosa ha indossato questa mattina.

Vittoria con la t-shirt dedicata alla mamma

Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 2 anni da poco più di 2 mesi ma può già essere considerata una piccola diva, nonché una vera e propria icona di stile. I genitori curano i suoi look nei minimi dettagli, facendola apparire adorabile sia quando esce che quando rimane tra le mura domestiche. Questa mattina, ad esempio, è stata immortalata con un accessorio che diventerà l'oggetto del desiderio di tutte le mamme italiane. Di cosa si tratta? Di una t-shirt firmata MC2 Saint Barth, un modello giallo fluo a girocollo e con i volant al posto delle maniche, la cui particolarità sta nella scritta "Tutta la mamma" ricamata sul petto in cotone azzurro.

T–shirt MC2 Saint Barth

I sandali ragnetto di Baby Vittoria

Il look di Vittoria voleva essere dunque un omaggio a mamma Chiara Ferragni ed è stato reso ancora più glamour da un paio di jeans baggy a vita alta e da dei sandaletti di cuoio a ragnetto firmati Falcotto. La bimba non ha rinunciato alle sue amate codine laterali, apparendo super sbarazzina per la giornata casalinga. Ha giocato col suo primo Furby, ha scherzato con papà Fedez e non ha battuto ciglio di fronte l'obiettivo dello smartphone, a prova del fatto che è ormai abituata a stare sotto i riflettori. Quante sono le mamme che sognano di far indossare la t-shirt di Vittoria alle proprie figlie?