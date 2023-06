Paola e Chiara con i look color block: in celeste e fucsia aprono il Chiara Ferragni Summer Tour Paola e Chiara sono state le prime ospiti speciali del Chiara Ferragni Tour. Si sono esibite a Forte dei Marmi, infiammando la pista con dei super glamour look a contrasto.

A cura di Valeria Paglionico

Paola e Chiara stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: dopo essersi divise per 10 anni, sono tornate a fare musica insieme e il pubblico di affezionati ha apprezzato non poco la reunion. Da quando hanno calcato il palcoscenico di Sanremo lo scorso febbraio non hanno più smesso di avere successo, tanto che ancora oggi la loro Furore continua a far scatenare tutti in discoteca. Tra qualche giorno saranno al Roma Pride nei panni di madrine ma, nell'attesa che arrivi il grande momento, si sono esibite a un evento esclusivo firmato Chiara Ferragni.

Paola e Chiara vestono a contrasto

Il 2 giugno Chiara Ferragni ha dato il via al Chiara Ferragni Summer Tour, un evento organizzato per promuovere il suo brand e che per tutta l'estate toccherà diverse città d'Italia. Per la prima tappa a Forte dei Marmi, in Toscana, ha voluto al suo fianco Paola e Chiara: sono state loro a esibirsi durante l'esclusiva festa serale in riva al mare. Niente paillettes scintillanti, make-up brillantinati o t-shirt personalizzate, le sorelle Iezzi hanno cambiato stile. Non si sono vestite in coordinato ma a contrasto, seguendo il trend degli outfit color block.

Paola e Chiara con Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato

I look vitaminici di Paola e Chiara

Per il concerto sulla spiaggia di Forte dei Marmi Paola e Chiara hanno puntato tutto su dei colori vitaminici ma a contrasto. Paola ha scelto un completo mannish celeste acceso, un modello con pantaloni palazzo, giacca over doppiopetto e top coordinato, mentre Chiara ha preferito lasciare le gambe in mostra. Ha infatti indossato un minidress fucsia col mini spacco laterale, abbinandolo a una giacca crop doppiopetto portata abbottonata. Non sono mancate le scarpe in tinta e i gioielli scintillanti, tutto firmato Chiara Ferragni Collection. Insomma, le sorelle Iezzi sono prontissime per dare il via all'estate e di sicuro riusciranno a far ballare tutti con le loro hit.