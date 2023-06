Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, anticipa l’estate con la minigonna che lascia il fianco nudo Chiara Ferragni sta trascorrendo il weekend a Forte dei Marmi con la famiglia e ne sta approfittando per dare un’anticipazione del suo stile estivo. Scommettiamo che la gonna scintillante col fianco nudo diventerà il must di stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche settimane all'inizio dell'estate ma Chiara Ferragni è già pronta per dare il via alle vacanze. Complice il ponte del 2 giugno, questo weekend si è trasferita con la famiglia al completo a Forte dei Marmi ed è proprio lì che ha lanciato un'iniziativa molto particolare: il Chiara Ferragni Summer Tour. Di cosa si tratta? Di un evento di promozione del suo brand, dove tra mini store e performance esclusive (comequella di Paola e Chiara), l'imprenditrice porterà il suo nome in giro per l'Italia. Non si è fatta mancare nulla neppure in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per anticipare l'estate.

Chi ha firmato la minigonna scintillante di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha approfittato del weekend a Forte dei Marmi per dare una piccola anticipazione del suo stile "vacanziero", mixando alla perfezione glamour e sensualità. Per la serata sulla spiaggia ha sfoggiato un cardigan crop di Blumarine, un modello total black con le maniche lunghe, il collo di pelliccia e dei ricami sul davanti, il suo prezzo? 1.550 euro. A fare la differenza è stata la minigonna scintillante di Giuseppe Di Morabito: è tempestata di paillettes silver e sui lati ha dei cut-out decorati con delle rose che lasciano il fianco nudo.

Chiara Ferragni in Blumarine e Giuseppe Di Morabito

Chiara Ferragni con gli accessori griffati

Per completare il tutto Chiara non ha rinunciato agli accessori griffati. Ha abbinato l'outfit nero e argento a una minibag total pink di Chanel e a un paio di slingback col tacco kitten e dei micro cristalli sul tessuto trasparente che vanno a formare l'iconica doppia G di Gucci.

La gonna cut–out di Chiara Ferragni

Capelli legati in un mezzo raccolto, make-up luminoso e addominali in vista: l'imprenditrice è pronta per accogliere con stile la bella stagione e di sicuro continuerà a lanciare mode e tendenze anche quest'anno. In quante considerano già la minigonna "tagliata" il loro oggetto del desiderio dell'estate?