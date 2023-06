Vittoria in versione balneare: la figlia di Chiara Ferragni è adorabile col cappello crochet I Ferragnez sono partiti per Forte dei Marmi e hanno dato il via alle loro vacanze estive (anche se solo per un weekend). La più adorabile? Baby Vittoria col suo cappellino crochet.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ufficialmente dato il via alle vacanze estive, lo ha fatto con una vacanza a Forte dei Marmi con la famiglia al completo. Complici le temperature calde e il ponte del 2 giugno, ha pensato bene di partire alla volta della Toscana per godersi il sole e il mare. Certo, non ha rinunciato al lavoro, anzi, è diventata protagonista del Chiara Ferragni Summer Tour, un evento che la vedrà promuovere il suo brand in giro per l'Italia per tutta l'estate, ma è riuscita lo stesso a passare intere giornate in compagnia dei figli tra divertimento e relax. Vittoria, in particolare, è apparsa decisamente adorabile in versione balneare.

Il ritorno degli accessori crochet

Al di là di Paola e Chiara con la loro esibizione in color block e il look di Chiara Ferragni con la gonnellina cut-out, ad attirare tutti i riflettori su di sé durante la vacanza dei Ferragnez a Forte dei Marmi è stata la piccola Vittoria. Complice il fatto che è ormai cresciuta, si sta godendo davvero i suoi primi bagni e la mamma si sta sbizzarrendo con dei mini look balneari super trendy. L'accessorio a cui la bimba sembra non poter proprio rinunciare? Un cappellino crochet alla pescatore, un modello che sembra essere fatto all'uncinetto in cotone fucsia ma decorato con delle margheritine bianche e gialle.

Vittoria col cappello crochet

Vittoria è regina di stile in vacanza

Mamma Chiara ha mostrato anche altri look "vacanzieri" di baby Vittoria ma il più adorabile è in assoluto quello col vestitino dallo stile hippie della Chiara Ferragni Collection. Si tratta di un modello total white con una maxi ruches sulla gonna, dei fiocchetti sulle spalline e dei decori colorati all'uncinetto sopra al petto. A completare il tutto non potevano mancare le infradito, per la precisione un modello di gomma fucsia di Ipanema, gli occhiali da sole da diva e due codine laterali nascoste però dal cappellino. Insomma, baby V. è prontissima per dare via all'estate e i fan non vedono l'ora di ammirare tutti i suoi outfit balneari.

