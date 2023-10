Fedez torna sui social e rivela l’esilarante regalo che ha fatto a Chiara Ferragni Fedez è tornato a casa dopo il ricovero ospedaliero e ha dimostrato di non aver perso l’ironia che da sempre lo contraddistingue: ecco qual è l’esilarante regalo che ha fatto alla moglie Chiara Ferragni.

A cura di Valeria Paglionico

Per Fedez gli ultimi giorni non sono stati semplici: ha preoccupato i fan dopo aver rivelato di essere ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere, la cui rottura gli ha fatto perdere molto sangue, costringendolo a sottoporsi a delle trasfusioni. Lo scorso venerdì è finalmente stato dimesso ed tornato a casa dai piccoli Leone e Vittoria, che lo hanno accolto con dei dolcissimi disegni non appena ha varcato la porta di ingresso. Fin da quando è uscito dall'ospedale ha ricominciato a usare Instagram, servendosene non solo per documentare la "normale" quotidianità ma anche per sensibilizzare il pubblico sull'importanza delle donazioni di sangue. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato? Continua a essere ironico ed esilarante.

La borsa a forma di gallina

Come lo stesso Fedez ha dichiarato, Chiara Ferragni gli è stata sempre accanto durante gli ultimi giorni trascorsi in ospedale ed è per questo che si è "meritata" un suo regalo speciale. Se per le "feste comandate" come l'anniversario o il compleanno il rapper aveva sempre puntato su anelli di diamanti e gioielli preziosi, questa volta ha optato per qualcosa di diverso. Consapevole del fatto che la moglie è appassionata di borse, basti pensare che ha un'intera ala dell'armadio dedicata alla collezione di modelli griffati, ne ha acquistata una super originale che ancora le mancava. Di cosa si tratta? Di una bag di gomma a forma di gallina con tanto di cresta, becco ed effetto piume.

La borsa Dior e la borsa gallina

L'ironia di Fedez

Fedez ha consegnato la borsa a Chiara dopo averle fatto chiudere gli occhi e dopo aver confrontato l'accessorio con una esclusiva Dior in pelle lucida total black, la reazione dell'imprenditrice? È rimasta non poco sorpresa dall'idea regalo, soprattutto perché all'interno c'erano anche nascosti dei guantini bianchi che sembrano essere ortopedici.

La Original Chicken Handbag

Subito dopo non ha esitato a posare con la borsetta sul braccio proprio come fa quando rivela i suoi esclusivi look griffati sui social. L'originale modello si chiama Original Chicken Handbag ed è possibile acquistarla sul web a 29.99 euro. Il cantante, inoltre, ha continuato a scherzare dicendo: "Ma dove lo trova un marito così?". Insomma, in casa Ferragnez è tornato il sereno: la coppia più seguita dei social del nostro paese non potrebbe essere più unita e affiatata.