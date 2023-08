Chiara Ferragni, il top nasconde una dedica: è il testo di una famosa canzone Sul top c’è una dedica d’amore: “Ogni volta che ci baciamo raggiungo il cielo. Ti voglio nella mia vita”.

A cura di Giusy Dente

Abituati a continui aggiornamenti sui social, i fan dei Ferragnez si sono preoccupati notando una prolungata assenza della coppia. Chiara Ferragni e Fedez sono spariti per un paio di giorni, qualcosa di insolito visto che entrambi sono attivissimi nel condividere le loro giornate. Attualmente i due sono a Ibiza con la famiglia ed è apparso alquanto strano il silenzio su Instagram sia del rapper che dell'imprenditrice.

Molti si sono chiesti se fosse accaduto qualcosa, soprattutto alla luce della crisi coniugale affrontata pochi mesi fa. Non sappiamo se ci sia stato un litigio, molto probabilmente hanno semplicemente scelto di prendersi una pausa e godersi un po' di vita offline. L'influencer è tornata su Instagram a distanza di oltre 48 ore con una dedica d'amore nascosta nel look.

Cosa c'è scritto sul top di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ama i top e le T-shirt personalizzate. Proprio a Ibiza qualche giorno fa ne ha sfoggiata una con un messaggio a lei molto caro: stampato, c'era un invito a prendersi cura della propria salute mentale. A distanza di diversi giorni, l'imprenditrice ha rotto il silenzio social ed è tornata online. Tra le foto con i figli e quelle di paesaggi mozzafiato, spicca una in cui osserva un romantico tramonto.

in foto: canotta Omighty

Indossa un paio di shorts grigi abbinati a un top bianco con ampia scollatura e bretelline arricciate. Sul sito ufficiale dello shop costa 47 euro. Sul top c'è una lunga dedica d'amore per Fedez: "Cuz everytime we touch I feel this static and everytime we kiss I reach for the sky. Can't you hear my heart beat so I can't let you go. want you in my life".

Significa: "Perché ogni volta che ci tocchiamo sento questa staticità e ogni volta che ci baciamo raggiungo il cielo. Non riesci a sentire il battito del mio cuore quindi non posso lasciarti andare. Ti voglio nella mia vita". Si tratta del testo della canzone Everytime We Touch di Cascada del 2007.