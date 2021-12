The Ferragnez, la serie: quanto sono compatibili Chiara e Fedez secondo l’oroscopo

The Ferragnez: la serie

La locandina della serie scattata da David Lachapelle

The Ferragnez è la nuovissima serie tv firmata Amazon Prime Video nella quale Chiara Ferragni e Fedez, forse la coppia italiana più in vista di questi tempi, si mette decisamente a nudo. Il filo rosso di The Ferragnez, la serie è una terapia di coppia nella quale Chiara e Federico si lasciano guidare dal Dottor Leone Baruh per approfondire le loro grandi differenze caratteriali e riscoprire i punti di forza del loro amore.

Fin da subito viene a galla il fatto che Chiara e Fedez si scontrano spesso sui diversi modi di vivere la vita, di affrontare i problemi, di gestire il quotidiano e di esprimere le proprie emozioni. Chiara Ferragni è Toro, ascendente Capricorno, con la Luna nel segno del Leone: forte, decisa, pragmatica, ha bisogno di essere amata e ammirata. Fedez è nato sotto il segno della Bilancia, con ascendente Bilancia e Luna in Ariete. La Bilancia è un segno d'aria quindi più creativo rispetto all'elemento terra che domina in Chiara ma è comunque un segno molto bisognoso di avere una spalla, un riconoscimento, un appoggio.

Toro e Bilancia, quanto sono compatibili Chiara Ferragni e Fedez?

Toro e Bilancia sono due segni molto differenti ma accomunati dal pianeta Venere che è importante in entrambi. Il Toro è la pace, la semplicità, è un segno territoriale per cui il possesso, la sicurezza, la routine e il calore protettivo sono fondamentali. Il Toro è un segno materno per il quale il nutrimento (di cibo, di affetto, di beni materiali) è un'espressione d'amore: qui l'amore è dichiarato costantemente e con immediata semplicità. Il Toro è un segno di terra, il secondo dei dodici segni dello Zodiaco, e la sicurezza che gli viene dal benessere quotidiano gli dona il potere pacifico di gestire bene ogni cosa che lo riguarda. I piaceri sono la base della vita di un Toro: il tempo vissuto con calma, il sorriso, il cibo, la convivialità.

Le riprese della sigla della serie The Ferragnez

La Bilancia è un segno d'aria, astrologicamente parlando, è alla costante ricerca di un equilibrio tra il piacere di Venere e la rigidità di Saturno, che rappresenta la regola, la responsabilità e la privazione. Per questo la Bilancia non è equilibrio ma continua ricerca di esso. La Bilancia è etica, giusta, altruista e, per questo, il continuo doversi interrogare è una sua caratteristica fondamentale. L'etica in questo segno spesso diventa un principio nel quale si rischia di rimanere incastrati. La Bilancia è il segno del "due" per eccellenza, quindi l'attenzione e lo spazio dedicato all'altro è enorme: Federico lascia così tanto spazio all'altro che il pensiero e il giudizio di questo "altro" diventa così importante tanto da poter creare ansia.

Gli ascendenti di Chiara e Fedez

Gli ascendenti della coppia sono molto più simili: Chiara ha ascendente Capricorno, mentre Fedez ha ascendente Bilancia. Entrambi hanno un amore per lo status dato da Saturno che è importante nei due segni zodiacali. A legarli molto è quindi anche il "progetto" famiglia, dove Saturno indica la voglia di costruire insieme. Chiara e Federico hanno costruito una famiglia, una immagine pubblica riconosciuta, si sono resi portavoce di importanti messaggi anche sociali e la loro unione appaga entrambi, pur partendo da due modi di vivere la vita molto differenti.

L'affinità di coppia secondo il tema natale di Fedez e Chiara Ferragni

Quando si parla di compatibilità tra due persone, ovvero in termine tecnico di "sinastria", non si può certo limitarsi al solo segno zodiacale nel quale cade il Sole dei due protagonisti e nemmeno alla combinazione tra segno e ascendente. E' assolutamente necessario considerare i temi natali di entrambi, dove si trovano tutti i pianeti, le posizioni, le case e le interazioni tra i pianeti stessi.

Un momento dello show

Chiara Ferragni ha un tema natale da manuale: il Sole in Toro congiunto a Mercurio la rende diretta, immediata, amante di tutto ciò che è bello e del calore familiare. All'amore per il bello contribuisce anche la Venere potente in Ariete congiunta a Giove, dove Giove indica i piaceri ma anche il lusso. Chiara adora uscire a pranzo e a cena, essere coccolata, godersi la vita in tutte le sue comodità, addirittura viziarsi e farsi viziare. E' bella e ha fatto del bello il suo business. L'Ascendente Capricorno con Nettuno congiunto la rende determinata e autorevole ma anche idealista, è una donna che sa sognare in grande. Il Medio Cielo in Scorpione, congiunto a Plutone, le da quell'energia da super eroina che le ha permesso di diventare quello che è oggi. In questi ultimi due aspetti sta la straordinarietà del suo tema natale. Una bellissima Luna in Leone, di nuovo simbolo di desiderio di potere, amore per il lusso, bisogno di essere al centro dell'attenzione, completano il quadro. Il tema natale di Chiara Ferragni è molto bello ma semplice, chiaro, immediato, lineare.

Nel tema natale di Fedez invece c'è tutto il suo tormento, la sua insicurezza, la sua costante ricerca di un equilibrio del quale non si accontenterà mai. Partiamo da una cosa semplice: Giove, pianeta della fama ma anche della voce, congiunto al Medio Cielo, il punto della realizzazione lavorativa. E qui abbiamo già tutto chiaro: Fedez non poteva che diventare una persona famosa. Nettuno e Saturno opposti a Giove gli rendono, però, difficile fidarsi degli altri e anche l'amicizia sembra sempre volatilizzarsi nella sua vita. L'ascendente e i tanti pianeti personali nel segno della Bilancia lo rendono dipendente dall'altro: da sua moglie, dalle sue "spalle", dal giudizio delle persone che lo circondano e proprio da questo giudizio che brama, spesso scappa ansioso. La sua Luna, che rappresenta la sua parte emotiva, in Ariete ha bisogno di essere vista, riconosciuta. L'opposizione tra il Sole e la Luna, aspetto molto comune tra gli artisti e i creativi, indica un tormento, un contrasto interiore che spesso fatica a trovare l'equilibrio semplice che è così scontato per Chiara. L'insicurezza spesso esplode in sproloqui: Marte non è forte ma è congiunto al Sole e Mercurio, il dialogo, è quadrato a Urano, pianeta delle esplosioni. Urla per farsi sentire quando non è certo di avere ragione.

Chiara sta per dare alla luce Vittoria

Dove Chiara è semplice e diretta, Federico è tormentato e sempre alla ricerca di un equilibrio che rifugge. Dove Chiara sa quello che vuole e se lo va a conquistare senza grandi domande o profonde ricerche esistenziali, Federico non saprà mai quello che vuole davvero ma da questo trae anche un grande piacere. Chiara e Federico si incontrano però nell'ambizione e nel bisogno di vivere in modo eccessivo, fortissimo, come se viaggiassero a trecento all'ora: le loro due Luna sono in trigono perfetto e in segni di fuoco (in Ariete per Fedez e in Leone per Chiara) così come anche le loro due Venere sono in due segni di fuoco e (quasi) in trigono (Venere di Chiara in Ariete, di nuovo da conquistatrice dominante e Venere in Sagittario per Federico, curiosa e intellettuale). Dove Federico ha dubbi Chiara ha certezze, questa è la loro principale differenza. La loro unione invece è fatta di energia e fuoco allo stato puro.