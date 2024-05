video suggerito

Chiara Ferragni si dà allo sport, il look per il campionato di tennis a Roma L'influencer ha assistito al torneo nella città capitolina indossato un completo verde accesso dalle linee che richiamavano i capi indossati dai giocatori. Tutti i dettagli del look.

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni è tornata a Roma. L'influencer si è recata nella città eterna dopo appena un mese dall'ultima visita per assistere agli Internazionali d'Italia di tennis.

Avvistata sugli spalti del campo accanto a Ilary Blasi, l'imprenditrice digitale si era preparata per l'evento già nello scorso viaggio capitolino sfoggiando un look da tennista, ispirato alla tendenza lanciata da Zendaya e dal film Challengers. Per assistere alla gara, invece, ha indossato un completo verde firmato Lacoste, marchio prediletto da sempre dai giocatori di questo sport.

Chiara Ferragni in Lacoste

Il completo verde di Chiara Ferragni

L'influencer ha sfoggiato un look interamente firmato Lacoste composto da un cardigan a coste verde con righe nere a contrasto, scollo a V e tasche, un modello ispirato ai capi vintage e riadattato alle linee moderne. Il pezzo si chiude con i bottoni e presenta il coccodrillo del brand ricamato sul petto e ha un costo di 180 euro. Al capo sono stati abbinati un paio di pantaloncini corti sportivi dello stesso colore, dal taglio moderno e con una riga laterale a contrasto.

Chiara Ferragni in Lacoste

Gli shorts indossati dall'imprenditrice digitale hanno un costo di 120 euro. Alla mise Chiara Ferragni ha abbinato un paio di mocassini neri di Gucci con l'iconico horsebit, abbinati a un paio di calzini di spugna bianchi. Ha completato il look un cappellino con visiera blu scuro legato alla borsa, da indossare in caso il sole si facesse troppo forte.

Jeans e mutande in vista, la tendenza conquista l'influencer

Dal verde accesso a un morbido completo bianco, le immagini pubblicate più tardi sulle storie Instagram dall'influencer la ritraggono con due pezzi Miu Miu, un paio di boxer a costine dal valore di 400 euro abbinati a una maglietta a maniche lunghe dal taglio crop e un ricamo cucito sul bordo.

Chiara Ferragni in Miu Miu

Sopra all'underwear Chiara Ferragni poi ha indossato un paio di jeans, seguendo la tendenza di lasciare le mutande in vista, un abbinamento già sfoggiato in passato.