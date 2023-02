Sanremo 2023, Chiara Ferragni Vs. Giovanna Civitillo: è sfida di stile tra le lady del Festival Il Festival di Sanremo 2023 sta per cominciare e Chiara Ferragni e Giovanna Civitillo si sono incontrate nel backstage dell’Ariston. Per l’occasione si sono sfidate a colpi di stile, sfoggiando i loro primi look all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai pochissime ore all'inizio del Festival di Sanremo 2023 e tutto sembra essere pronto per la prima serata. La co-conduttrice più attesa dell'anno, Chiara Ferragni, è arrivata in Liguria lo scorso weekend e sui social ha già mostrato tutti i suoi "portafortuna", dalla collana a tema all'angolo dedicato ai regali ricevuti dalle persone care. Solo ieri, però, ha incontrato i conduttori di questa edizione dell'evento, Amadeus e Gianni Morandi. A accompagnarli c'erano anche le loro mogli e, come da tradizione, non hanno esitato a posare insieme al motto di "Sanremo 2023…manca pochissimo". Ad attirare le attenzioni è stata soprattutto Giovanna Civitillo, la moglie del direttore artistico, che ha sfidato l'imprenditrice milanese a colpi di stile: ecco i primi look delle due "lady del Festival".

Il look color block di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo sarà ancora una volta al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo e di sicuro seguirà tutte le serate dalla prima fila della platea. Nelle ultime ore ha incontrato la prima co-conduttrice dell'anno, Chiara Ferragni, e, consapevole del fatto che è la regina del mondo fashion, ha pensato bene di sfidarla a colpi di stile. La "lady di Sanremo" si è affidata al brand Rossorame, che ha firmato per lei un adorabile look color block in rosso e fucsia. Ha sfoggiato un fiammante minidress over, un modello "a sacchetto" con le maniche lunghe e un esuberante colletto Peter Pan in raso rosa, completando il tutto con collant e décolleté col tacco a spillo (entrambi fucsia). Capelli legati in una coda di cavallo, trucco semplice e sorriso stampato sulle labbra: Giovanna è prontissima per dare il via alla manifestazione canora.

Giovanna Civitillo in Rossorame

Chiara Ferragni con la jumpsuit celeste

Chiara Ferragni è la star più attesa al Festival di Sanremo 2023 e non solo perché l'evento rappresenta il suo debutto nei panni di conduttrice. Sul palco dell'Ariston porterà la sua passione per il glamour e il suo animo rivoluzionario, dando prova di essere una vera e propria business woman oltre che una semplice influencer. Per le prime foto con Amadeus, Morandi e Giovanna Civitillo ha puntato su una jumpsuit celeste con i pantaloni palazzo e un cinturino in tinta intorno alla vita, abbinata a un top fiorato a collo alto e con le maniche lunghe. Stivaletti neri a punta col tacco, chignon basso e maxi cerchi alle orecchie: l'imprenditrice non ha rinunciato alle sue collane portafortuna, che probabilmente sfoggerà anche sul palco dell'Ariston. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche ora per vedere come se la caverà nell'inedita veste di presentatrice.