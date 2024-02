Sanremo 2024, Rai apre procedura per body shaming su BigMama: sotto accusa il tweet di un giornalista La Rai ha aperto un procedimento disciplinare contro un giornalista dell’azienda che avrebbe pubblicato un tweet offensivo nei confronti di BigMama, artista in gara al festival di Sanremo 2024. Al momento non si conosce l’identità del dipendente Rai in questione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un giornalista della tv pubblica colpevole di aver ironizzato sull'outfit di BigMama scelto per la prima serata del Festival di Sanremo 2024 andata in scena ieri sera, martedì 6 febbraio, dal Teatro Ariston di Sanremo. Il professionista in questione – di cui non è stata svelata l'identità – è accusato di body shaming. L'Amministratore Delegato Roberto Sergio, si legge in una nota diffusa da Viale Mazzini, "appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming". In contemporanea da Viale Mazzini arriva un analogo provvedimento contro una giornalista di Intrattenimento Day Time, rea di aver criticato le istituzioni trentine dopo la soppressione dell’orsa M90.

Critiche anche a Striscia La Notizia: il tweet su BigMama e Ursula

Anche Striscia La Notizia sarebbe finito al centro delle polemiche. Il tg satirico ieri, nel corso della prima serata del Festival, si è divertito a ironizzare su look e performance dei singoli Big in gara con meme condivisi su X (ex Twitter). La trasmissione di Antonio Ricci, tra i tweet, ha condiviso una foto nella quale BigMama – che all'Ariston ha presentato il brano La rabbia non ti basta – viene accostata a un personaggio di un film Disney, Ursula del cartone animato La Sirenetta, con un chiaro riferimento al suo corpo.

La risposta di BigMama: "Io e lei iconiche, voi no"

La cantante, Big in gara al Festival, BigMama in un'intervista a La Stampa ha commentato i commenti sul suo conto, in particolare il tweet che la paragona a Ursula de La Sirenetta: "Il meme su Ursula della Sirenetta? Fa male, ma lei è iconica come lo sono io. Voi no".