Michelle Hunziker fa un trattamento per la longevità in vacanza: cos’è e quanto costa Michelle Hunziker non rinuncia alla cura della forma fisica neppure in vacanza e a dimostrarlo sono state le sue recenti Stories, nelle quali si è mostrata alle prese con un trattamento per la longevità molto originale: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si sta godendo il meritato relax al termine di un lungo e stressante anno lavorativo: è ormai da diverse settimane che ha dato il via alle vacanze estive, provocando l'invidia di tutti i followers che sono ancora in ufficio alle prese col lavoro. Dopo essere stata prima in Costiera Amalfitana, poi a Cesenatico, ora è volata in Sardegna con la famiglia al completo e sta trascorrendo le sue giornate tra mare cristallino, tintarella e coccole a Cesare. Il dettaglio che non è passato inosservato? Si prende cura della forma fisica anche in vacanza, spaziando tra allenamenti super intensi e trattamenti per la longevità: ecco cosa ha fatto di recente.

Il trattamento di bellezza provato da Michelle Hunziker

Oltre alla neomamma Aurora Ramazzotti con Cesare e col compagno Goffredo, in vacanza con Michelle Hunziker c'è anche Tommaso Zorzi. I due sono "ossessionati" dalla forma fisica perfetta e non sorprende che spesso si allenino insieme a colpi di sollevamento pesi e squat. Di recente hanno provato anche un trattamento beauty molto originale: si sono rinchiusi nella "Longevity Suite" di Porto Cervo e, al motto di "Continua la vacanza in serenità", si sono lasciati immortalare all'interno di una cabina piena di fumo con indosso costume, guanti, cuffietta e pantofole imbottite. Di cosa si tratta? Di una sessione di crioterapia, capace di combattere i segni del tempo con delle temperature bassissime.

Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi nella Longevity Suite

Cos'è la crioterapia

The Longevity Suite è un centro benessere di Porto Cervo, in Sardegna, che propone una serie di trattamenti di bellezza anti-age capaci di creare un perfetto equilibrio tra salute, bellezza esteriore e benessere mentale. La crioterapia a cui si è sottoposta Michelle Hunziker prevede la permanenza in una camera fredda con temperature che vanno da -85 °C a -95 °C per un intervallo di tempo tra i 3 e i 5 minuti. Gli effetti sul corpo? Stimola la risposta circolatoria del sangue e del flusso linfatico, aiuta a bruciare le calorie e ad accelerare il metabolismo basale, ringiovanisce l'aspetto della pelle e migliora la circolazione e il drenaggio degli arti inferiori. Il prezzo di ogni sessione (almeno nel beauty center della Costa Smeralda) è di 60 euro, anche se ci sono dei pacchetti di più sedute che permettono di ottenere dei convenienti sconti.