Michelle Hunziker si allena anche in vacanza: il workout in leggings con i pesi alle caviglie Continuano le vacanze estive di Michelle Hunziker. Nelle ultime ore si è trasferita a Cesenatico e, nonostante l’atmosfera super rilassante, sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare agli allenamenti intensivi.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha portato a termine i suoi impegni lavorativi di quest'anno e non potrebbe essere più soddisfatta. È tornata al timone di Striscia la Notizia, ha condotto uno show tutto suo su Canale 5, ha raggiunto un certo successo col brand di cosmetici Goovi e nel frattempo è anche diventata nonna per la prima volta, accogliendo in famiglia il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. Insomma, per la presentatrice è stato un periodo di grandi emozioni e non sorprende che ora colga ogni occasione per darsi al totale relax. Fino a qualche giorno fa era in costiera amalfitana con le piccole Sole e Celeste, ha fatto il tour dei luoghi iconici della Campania e ne ha approfittato per sfoggiare i primi look balneari. Ora che l'estate è ufficialmente cominciata si è trasferita in Romagna e la cosa particolare è che non ha alcuna intenzione di rinunciare allo sport.

L'allenamento estivo di Michelle Hunziker

Continuano le vacanze estive di Michelle Hunziker: dopo una stagione televisiva di grandi successi, ora per lei è arrivato il momento di riposarsi. Da qualche ora è sbarcata a Cesenatico ed è lì che trascorrerà i prossimi giorni tra spiagge attrezzate e vita mondana. Il dettaglio che non è passato inosservato? Complice il fatto che ama tenersi in forma, non ha rinunciato agli allentamenti intensivi in palestra. A ospitarla è stata la società sportiva dilettantistica Bloom Cesenatico, dove al motto di "Si parte con un po' di movimento" questa mattina si è dedicata a una serie di esercizi per potenziare e tonificare gambe e glutei.

Michelle Hunziker alle prese con gli squat

Michelle Hunziker in versione sportiva

Nonostante abbia passato la mattinata in palestra, Michelle Hunziker non ha rinunciato allo stile fashion. Per il primo allenamento della vacanza in Romagna ha scelto un completino sportivo firmato Nike, un coordinato sui toni del grigio con leggings a vita alta e canotta abbinata, tutto in tessuto tecnico. Ha tenuto i capelli legati in uno chignon tiratissimo, ha rinunciato al trucco e ha indossato delle comode sneakers. L'accessorio a cui non riesce a rinunciare quando fa gli squat e gli esercizi per le gambe? I pesi per le caviglie, che la aiutano a raggiungere risultati incredibili in poco tempo.