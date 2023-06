Michelle Hunziker a Capri col bikini nero: trasforma il kimono multicolor in un maxi dress Michelle Hunziker è in vacanza in Costiera Amalfitana e sui social sta dando una piccola anticipazione dell’estate. Nelle ultime ore ha posato in bikini e ha completato l’outfit balneare con un kimono.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha messo temporaneamente in pausa i suoi impegni professionali e si è concessa una vacanza rilassante al mare con le figlie Sole e Celeste. A bordo di uno scafo privato sta facendo un tour tra i luoghi iconici della Costiera Amalfitana, da Amalfi a Procida, anche se la sua tappa preferita sembra essere Capri. Proprio ieri, ad esempio, ha realizzato il sogno di molti: in mattinata ha passeggiato tra le stradine dell'isola, mentre in serata è tornata in barca e ha dormito sotto l'ombra dei Faraglioni. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha lasciato spazio allo stile balneare, dimostrando che un look da mare può essere reinventato in modo super trendy anche per la quotidianità.

Michelle Hunziker col bikini total black

Quale migliore occasione di un bagno al largo di Capri per sfoggiare il primo bikini di stagione? Per Michelle Hunziker non si tratta di un "debutto" in costume, solo qualche settimana fa aveva posato con un modello intero rosso fuoco ma sullo sfondo delle Alpi svizzere con tanto di scarponcini da neve. In quest'occasione ha preferito dare una piccola anticipazione dell'estate ma con un due pezzi dallo stile minimal. Niente fiori, stampe tropical o colori accesi, ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del total black. Si è lasciata immortalare sulla prua dello scafo con indosso un bikini nero con reggiseno a balconcino e tanga sgambati, entrambi dei modelli basic considerati degli evergreen di ogni stagione.

Michelle Hunziker in bikini

Come usare il kimono in estate

Sia in barca che tra le strade di Capri ha poi arricchito il look balneare con un lungo kimono di seta multicolr sui toni del giallo, arancione e marrone. Si tratta di un modello lungo fino alle caviglie ma con degli spacchi laterali che rivelano i polpacci nudi, ha le maniche a campana, il colletto coreano e una cintura coordinata che segna il punto vita. La sua particolarità? Se portato aperto può essere usato come copricostume chic, mentre quando viene abbottonato diventa un maxi dress super sofisticato. Occhiali da sole da diva, infradito di pelle raso terra e borsetta: Michelle Hunziker ha rivelato l'animo versatile e glamour del kimono, in quante seguiranno il suo esempio durante le vacanze?